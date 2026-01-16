Саудовская Аравия. Бензема сыграл неудачно, вратарь удален за игру рукой

Вечером 16 января сыграны три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном матче игрового дня Аль-Иттихад дома уступил команде Аль-Иттифак (0:1).

Звездный форвард хозяев поля Карим Бензема провел неудачный матч и получил низкую оценку 5.9.

На 85-й минуте у команды Аль-Иттихад был удален сербский вратарь Предраг Райкович за игру рукой и срыв голевой атаки вне пределов штрафной.

Топ-6: Аль-Хиляль (38 очков), Аль-Наср, Аль-Таавун, Аль-Ахли (по 31), Аль-Кадисия (30), Аль-Иттихад (27), Аль-Иттифак (25).

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур, 16 января 2025

Аль-Наджма – Аль-Фатех – 1:1

Голы: Али Джасим, 75 – Абдулла Аль-Анази, 12

Аль-Халидж – Аль-Ахдуд – 4:1

Голи: Джошуа Кинг, 37, Масурас, 50, 80, Фортунис, 77 – Аль-Хатила, 90+2

Аль-Иттихад – Аль-Иттифак – 0:1

Гол: Халид Аль-Ганнам, 54

Удаление: Предраг Райкович, 85 (Аль-Иттихад)

Турнирная таблица