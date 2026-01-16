Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саудовская Аравия. Бензема сыграл неудачно, вратарь удален за игру рукой
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наджма
16.01.2026 15:40 – FT 1 : 1
Аль-Фатех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
16 января 2026, 22:57 | Обновлено 16 января 2026, 23:10
53
0

Саудовская Аравия. Бензема сыграл неудачно, вратарь удален за игру рукой

Вечером 16 января сыграны три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии

16 января 2026, 22:57 | Обновлено 16 января 2026, 23:10
53
0
Саудовская Аравия. Бензема сыграл неудачно, вратарь удален за игру рукой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 16 января сыграны три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном матче игрового дня Аль-Иттихад дома уступил команде Аль-Иттифак (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный форвард хозяев поля Карим Бензема провел неудачный матч и получил низкую оценку 5.9.

На 85-й минуте у команды Аль-Иттихад был удален сербский вратарь Предраг Райкович за игру рукой и срыв голевой атаки вне пределов штрафной.

Топ-6: Аль-Хиляль (38 очков), Аль-Наср, Аль-Таавун, Аль-Ахли (по 31), Аль-Кадисия (30), Аль-Иттихад (27), Аль-Иттифак (25).

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур, 16 января 2025

Аль-Наджма – Аль-Фатех – 1:1

Голы: Али Джасим, 75 – Абдулла Аль-Анази, 12

Аль-Халидж – Аль-Ахдуд – 4:1

Голи: Джошуа Кинг, 37, Масурас, 50, 80, Фортунис, 77 – Аль-Хатила, 90+2

Аль-Иттихад – Аль-Иттифак – 0:1

Гол: Халид Аль-Ганнам, 54

Удаление: Предраг Райкович, 85 (Аль-Иттихад)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 14 12 2 0 38 - 13 18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж 38
2 Аль-Наср Эр-Рияд 14 10 1 3 39 - 15 17.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд 31
3 Аль-Таавун 14 10 1 3 30 - 16 18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун 31
4 Аль-Ахли Джидда 14 9 4 1 21 - 11 17.01.26 17:10 Аль-Холуд - Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда 31
5 Аль-Кадaсиа 14 9 3 2 31 - 13 18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак 30
6 Аль-Иттихад 15 8 3 4 28 - 18 22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад 27
7 Аль-Иттифак 15 7 4 4 25 - 25 21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд 25
8 Аль-Халидж 15 7 3 5 36 - 23 20.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех 24
9 Аль-Фатех 15 6 3 6 20 - 24 20.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех 21
10 Неом 14 6 2 6 20 - 23 18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма 20
11 Аль-Хазм 14 4 4 6 14 - 22 18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм 16
12 Аль-Фейха 14 3 4 7 12 - 26 17.01.26 15:35 Аль-Фейха - Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм 13
13 Аль-Холуд 14 4 0 10 19 - 27 17.01.26 17:10 Аль-Холуд - Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун 12
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 14 2 5 7 12 - 22 17.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 11
15 Дамак 14 1 7 6 11 - 25 17.01.26 15:35 Аль-Фейха - Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак 10
16 Аль-Рияд 14 2 3 9 13 - 31 18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак 9
17 Аль-Ахдуд 15 2 2 11 11 - 29 21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак 8
18 Аль-Наджма 15 0 3 12 16 - 33 20.01.26 17:05 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма 3
Полная таблица

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Али Джасим (Аль-Наджма), асcист Rakan Altulayhi.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулла Аль-Анази (Аль-Фатех), асcист Зайду Юссуф.
По теме:
ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна
Эспаньол – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)
Ванат вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в Ла Лиге
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Предраг Райкович удаление (красная карточка) Аль-Иттифак Аль-Наджма Аль-Фатех Аль-Ахдуд Аль-Халидж видео голов и обзор Джошуа Кинг Йоргос Масурас Константинос Фортунис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
Футбол | 16 января 2026, 23:39 0
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала

Издание AS считает, что сезон 2025/26 для вратаря сборной Украины фактически завершен

Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Биатлон | 16.01.2026, 16:43
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Футбол | 16.01.2026, 15:47
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Бокс | 16.01.2026, 08:08
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 35
Футбол
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
15.01.2026, 04:40 4
Теннис
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 46
Футбол
Известный украинский боксер дождался титульного шанса и сразится в субботу
Известный украинский боксер дождался титульного шанса и сразится в субботу
15.01.2026, 00:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем