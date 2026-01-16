ФОТО. Антонела Роккуццо впечатлила идеальной фигурой на снимках с Месси

Антонела Роккуццо и Лионель Месси проводят межсезонье вместе после успешного года для капитана сборной Аргентины, который помог «Интер Майами» выиграть первый в истории клуба титул MLS Cup.

Антонела опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует с мужем в их доме стоимостью около 4 млн долларов в закрытом комплексе Кентукки в Фунесе, недалеко от Росарио. Особняк, по данным аргентинских СМИ, насчитывает от 20 до 25 комнат и включает бассейн, кинотеатр и мини-футбольное поле. Часть территории выделена под гостевую зону.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пара также владеет обширным портфелем недвижимости в разных странах. Среди объектов – основная резиденция в Форт-Лодердейле, дом в Росарио, недвижимость в Кастельдефельсе и Ибице, а также несколько объектов в Майами, включая кондоминиумы в «Porsche Design Tower» и «Regalia Building».

Кроме личной недвижимости, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси возглавляет испанский инвестиционный фонд Edificio Rostower Socimi, коммерческий портфель которого оценивается более чем в 232 млн долларов.