ВИДЕО. Месси за 3 минуты отдал топ-ассист и забил супергол. Затем и второй

В ночь на 1 июня проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Коламбус Крю.

Поединок проходит на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:30 по Киеву.

Легендарный Лионель Месси вышел на поле с первых минут.

На 13-й после крутого ассиста аргентинца с центра поля Тадео Алленде вышел 1 на 1 с голкипером и открыл счет в поединке. А уже на 15-й Лео отличился самостоятельно. Месси перехватил мяч после передачи вратаря соперников и в одно касание пробил по воротам, перекинув кипера.

На этом Месси не остановился. Уже на 24-й с паса Серхио Бускетса Лионель оформил дубль. Интер Майами побеждает 3:0.

В старте Коламбус Крю появился украинский центральный защитник Евгений Чеберко.

ГОЛ! 1:0 Алленде с передачи Месси, 13 мин.

ГОЛ! 2:0 Месси, 15 мин.

ГОЛ! 3:0 Месси с передачи Бускетса, 24 мин.