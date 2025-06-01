ПСЖ прервал свою длинную безтрофейную серию в еврокубках

В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.

ПСЖ выиграл свой первый титул в 168-м матче в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. Это рекордный показатель в турнире. Еще ни одна из тех команд, которая выигрывала трофей, не шла так долго к своему дебютному успеху.

Впервые за 29 лет французский клуб победил в еврокубке. Последним как раз был тот же ПСЖ в сезоне 1995/96. Тогда парижане победили в Кубке обладателей кубков. В решающем матче Пари Сен-Жермен победил венский «Рапид» со счетом 1:0.

1995/96, КВК, ПСЖ – «Рапид» 1:0

2024/25, ЛЧ, ПСЖ – «Интер» 5:0

Интересным фактом является то, что ни один игрок ПСЖ не родился, когда французский клуб в последний раз выигрывал Лигу чемпионов («Марсель» в 1993 году). Только четверо из состава парижан родились тогда, когда ПСЖ выиграл Кубок обладателей кубков (1996).

ПСЖ установил рекорд финалов Лиги чемпионов по наибольшей разнице в счете (+5).