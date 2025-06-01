Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ прервал свою длинную безтрофейную серию в еврокубках
Лига чемпионов
01 июня 2025, 01:30 |
331
0

ПСЖ прервал свою длинную безтрофейную серию в еврокубках

Наконец французский клуб выиграл свой первый титул в самом престижном европейском турнире

01 июня 2025, 01:30 |
331
0
ПСЖ прервал свою длинную безтрофейную серию в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.

ПСЖ выиграл свой первый титул в 168-м матче в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. Это рекордный показатель в турнире. Еще ни одна из тех команд, которая выигрывала трофей, не шла так долго к своему дебютному успеху.

Впервые за 29 лет французский клуб победил в еврокубке. Последним как раз был тот же ПСЖ в сезоне 1995/96. Тогда парижане победили в Кубке обладателей кубков. В решающем матче Пари Сен-Жермен победил венский «Рапид» со счетом 1:0.

  • 1995/96, КВК, ПСЖ – «Рапид» 1:0
  • 2024/25, ЛЧ, ПСЖ – «Интер» 5:0

Интересным фактом является то, что ни один игрок ПСЖ не родился, когда французский клуб в последний раз выигрывал Лигу чемпионов («Марсель» в 1993 году). Только четверо из состава парижан родились тогда, когда ПСЖ выиграл Кубок обладателей кубков (1996).

ПСЖ установил рекорд финалов Лиги чемпионов по наибольшей разнице в счете (+5).

По теме:
Самый молодой автор дубля. Назван лучший игрок финального матча ЛЧ
ФОТО. Триумф ПСЖ. Как французы получили долгожданный кубок Лиги чемпионов
Неймар обратился к ПСЖ после разгрома Интера в финале Лиги чемпионов
Интер Милан ПСЖ Ашраф Хакими Лига чемпионов ПСЖ - Интер статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-нападающий Шахтера потерял 94 миллиона гривен в 2025 году
Футбол | 31 мая 2025, 01:08 0
ФОТО. Экс-нападающий Шахтера потерял 94 миллиона гривен в 2025 году
ФОТО. Экс-нападающий Шахтера потерял 94 миллиона гривен в 2025 году

Чиприан Марика напомнил о себе

Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Футбол | 31 мая 2025, 04:23 1
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос

С большой вероятностью Андрей покинет клуб

Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Футбол | 31.05.2025, 14:19
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его
Футбол | 31.05.2025, 20:35
Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его
Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Футбол | 01.06.2025, 00:24
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
31.05.2025, 04:08 1
Бокс
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
30.05.2025, 09:22 31
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
30.05.2025, 00:02 2
Футбол
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 15:25 3
Теннис
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
30.05.2025, 08:51 5
Футбол
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
30.05.2025, 03:00
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
30.05.2025, 03:47 3
Футбол
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 57
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем