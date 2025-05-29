Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Варди и компания. Лестер сообщил об уходе 11-ти игроков
Англия
29 мая 2025, 12:36 | Обновлено 29 мая 2025, 12:56
266
0

ОФИЦИАЛЬНО. Варди и компания. Лестер сообщил об уходе 11-ти игроков

После вылета в Чемпионшип начались кардинальные изменения

29 мая 2025, 12:36 | Обновлено 29 мая 2025, 12:56
266
0
ОФИЦИАЛЬНО. Варди и компания. Лестер сообщил об уходе 11-ти игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Лестер» официально попрощался с тремя игроками главной команды, которые решили не продлевать контракт.

По информации пресс-службы клуба, вместе с Джейми Варди, который заявил о своем уходе перед завершением сезона, команду покинут Дэнни Уорд и Даниэль Иверсен.

Джейми за 13 лет в клубе успел отыграть 500 матчей, в которых забил 200 мячей и отдал 71 ассист. Дэнни и Даниэль провели значительно меньшее количество поединков за «Лестер» – 52 и 15 матчей соответственно.

Кроме того, в конце июня состав «лис» покинут восемь футболистов молодежной команды: Оливер Юинг, Харви Годсмарк-Форд, Бен Грист, Денич Хилл, Лиам МакАлинни, Арджан Райки, Джо Вормлейтон и Брэд Янг.

По теме:
МИЛЕВСКИЙ: Мудрик наверное даже не знает, что такое виски, а тут мельдоний
Путь из Киева в Премьер-лигу. Миколенко исполнилось 26 лет
«Это странно». Легенда Ливерпуля отреагировал на слова Марески о Мудрике
Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Чемпионшип Джейми Варди
Андрей Витренко Источник: ФК Лестер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Футбол | 28 мая 2025, 14:09 4
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо

Новая схема и уход ветеранов вызвал много вопросов в раздевалке королевского клуба

Капитан Челси после триумфа в Лиге конференций обратился к Мареске
Футбол | 29 мая 2025, 12:58 0
Капитан Челси после триумфа в Лиге конференций обратился к Мареске
Капитан Челси после триумфа в Лиге конференций обратился к Мареске

Рис Джеймс хотел играть с первых минут матча против «Бетиса»

Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Футбол | 29.05.2025, 07:48
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Футбол | 29.05.2025, 07:00
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?
Футбол | 29.05.2025, 10:57
Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?
Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 2
Футбол
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
28.05.2025, 07:00 2
Футбол
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 45
Футбол
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 3
Бокс
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
27.05.2025, 10:17 5
Футбол
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
27.05.2025, 08:25 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем