ОФИЦИАЛЬНО. Варди и компания. Лестер сообщил об уходе 11-ти игроков

Английский клуб «Лестер» официально попрощался с тремя игроками главной команды, которые решили не продлевать контракт.

По информации пресс-службы клуба, вместе с Джейми Варди, который заявил о своем уходе перед завершением сезона, команду покинут Дэнни Уорд и Даниэль Иверсен.

Джейми за 13 лет в клубе успел отыграть 500 матчей, в которых забил 200 мячей и отдал 71 ассист. Дэнни и Даниэль провели значительно меньшее количество поединков за «Лестер» – 52 и 15 матчей соответственно.

Кроме того, в конце июня состав «лис» покинут восемь футболистов молодежной команды: Оливер Юинг, Харви Годсмарк-Форд, Бен Грист, Денич Хилл, Лиам МакАлинни, Арджан Райки, Джо Вормлейтон и Брэд Янг.

Jamie Vardy, Danny Ward and Daniel Iversen will leave us at the end of next month, alongside eight junior pros 🔵



All leave with the heartfelt thanks of the Club.