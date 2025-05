Алонсо начнет тренировать Реал 9 июня. На Лунина не рассчитывает

Мадридский «Реал» начнет подготовку к Клубному чемпионату мира под руководством нового тренера – недавно королевский клуб возглавил известный специалист Хаби Алонсо.

Первую тренировку с «Реалом» Алонсо проведет 9 июня, однако в его распоряжении будут пять игроков основного состава. 11 футболистов будут в лагере своих национальных сборных, еще восемь – травмированы.

Первую тренировку с новым тренером пропустит и украинский вратарь Андрей Лунин, который попал в заявку «сине-желтых» на турнир в Канаде. Лунин вернется в «Реал» после 10 июня.

🚨 Real Madrid return to training on June 9 with only 5 players available for Xabi Alonso: Ceballos, Fran, Asencio, Lucas and Rodrygo.



