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  4. Алонсо начнет тренировать Реал 9 июня. На Лунина не рассчитывает
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 01:18 |
34
0

Алонсо начнет тренировать Реал 9 июня. На Лунина не рассчитывает

Украинский вратарь в то время будет в лагере сборной Украины

30 мая 2025, 01:18 |
34
0
Алонсо начнет тренировать Реал 9 июня. На Лунина не рассчитывает
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» начнет подготовку к Клубному чемпионату мира под руководством нового тренера – недавно королевский клуб возглавил известный специалист Хаби Алонсо.

Первую тренировку с «Реалом» Алонсо проведет 9 июня, однако в его распоряжении будут пять игроков основного состава. 11 футболистов будут в лагере своих национальных сборных, еще восемь – травмированы.

Первую тренировку с новым тренером пропустит и украинский вратарь Андрей Лунин, который попал в заявку «сине-желтых» на турнир в Канаде. Лунин вернется в «Реал» после 10 июня.

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Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин тренировка
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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