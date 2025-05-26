Сотня от Левандовски. За сколько матчей он забил столько?

В матче последнего тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Атлетик» Бильбао со счетом 3:0.

Дублем за «Барселону» отметился Роберт Левандовски. Эти голы стали для польского форварда 100-м и 101-м за клуб во всех турнирах.

Для того, чтобы забить 100 голов, Левандовски понадобилось 147 матчей. Это является пятым самым быстрым результатом в истории «Барселоны».

Рейтинг игроков «Барселоны», которые забили забили 100 голов:

99 матчей – Мариано Мартин

103 матча – Ласло Кубала

120 матчи – Луис Суарес

143 матча – Эваристо

147 матчей – Роберт Левандовски

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Роберт Левандовски забил 100+ голов уже за третий клуб:

103 – «Боруссия» Дортмунд

344 – «Бавария»

101 – «Барселона»

Польский форвард стал четвертым игроком из топ-5 европейских чемпионатов, который за последние 3 сезона забил 100 голов во всех турнирах:

128 – Килиан Мбаппе

121 – Эрлинг Холанд

114 – Гарри Кейн

101 – Роберт Левандовски