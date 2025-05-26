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Испания
26 мая 2025, 12:41 | Обновлено 26 мая 2025, 13:20
377
0

Сотня от Левандовски. За сколько матчей он забил столько?

«Барселона» в последнем туре победила в Бильбао местный «Атлетик»

26 мая 2025, 12:41 | Обновлено 26 мая 2025, 13:20
377
0
Сотня от Левандовски. За сколько матчей он забил столько?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче последнего тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Атлетик» Бильбао со счетом 3:0.

Дублем за «Барселону» отметился Роберт Левандовски. Эти голы стали для польского форварда 100-м и 101-м за клуб во всех турнирах.

Для того, чтобы забить 100 голов, Левандовски понадобилось 147 матчей. Это является пятым самым быстрым результатом в истории «Барселоны».

Рейтинг игроков «Барселоны», которые забили забили 100 голов:

  • 99 матчей – Мариано Мартин
  • 103 матча – Ласло Кубала
  • 120 матчи – Луис Суарес
  • 143 матча – Эваристо
  • 147 матчей – Роберт Левандовски

Роберт Левандовски забил 100+ голов уже за третий клуб:

  • 103 – «Боруссия» Дортмунд
  • 344 – «Бавария»
  • 101 – «Барселона»

Польский форвард стал четвертым игроком из топ-5 европейских чемпионатов, который за последние 3 сезона забил 100 голов во всех турнирах:

  • 128 – Килиан Мбаппе
  • 121 – Эрлинг Холанд
  • 114 – Гарри Кейн
  • 101 – Роберт Левандовски
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Барселона чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Роберт Левандовски
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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