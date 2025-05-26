Сотня от Левандовски. За сколько матчей он забил столько?
«Барселона» в последнем туре победила в Бильбао местный «Атлетик»
В матче последнего тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Атлетик» Бильбао со счетом 3:0.
Дублем за «Барселону» отметился Роберт Левандовски. Эти голы стали для польского форварда 100-м и 101-м за клуб во всех турнирах.
Для того, чтобы забить 100 голов, Левандовски понадобилось 147 матчей. Это является пятым самым быстрым результатом в истории «Барселоны».
Рейтинг игроков «Барселоны», которые забили забили 100 голов:
- 99 матчей – Мариано Мартин
- 103 матча – Ласло Кубала
- 120 матчи – Луис Суарес
- 143 матча – Эваристо
- 147 матчей – Роберт Левандовски
Роберт Левандовски забил 100+ голов уже за третий клуб:
- 103 – «Боруссия» Дортмунд
- 344 – «Бавария»
- 101 – «Барселона»
Польский форвард стал четвертым игроком из топ-5 европейских чемпионатов, который за последние 3 сезона забил 100 голов во всех турнирах:
- 128 – Килиан Мбаппе
- 121 – Эрлинг Холанд
- 114 – Гарри Кейн
- 101 – Роберт Левандовски
5 - With 101 goals, Robert Lewandowski has become the fifth fastest Barcelona player to reach 100 goals in all competitions (147), after Mariano Martín (99), László Kubala (103), Luis Suárez (120) and Evaristo (143). Milestone. pic.twitter.com/fYtatShnoC— OptaJose (@OptaJose) May 25, 2025
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