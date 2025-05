Барселона повторила необычное достижение Реала в Ла Лиге

25 мая в матче последнего тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Атлетик» Бильбао со счетом 3:0.

«Барселона» закончила чемпионат с 88-ю очками. Интересен тот факт, что на выезде каталонцы набрали большее количество очков, чем на своем поле.

Благодаря победе над «Атлетиком» «блаугранас» имеют в своем активе 45 очков на выезде, в то время как в домашних матчах команда набрала 43.

«Барселона» стала второй командой в истории Ла Лиги, которая стала чемпионом, набрав больше очков на выезде, чем дома. Первым был мадридский «Реал» в сезоне 2016/17.

Команды, которые выиграли Ла Лигу, набрав больше очков на выезде:

