Барселона повторила необычное достижение Реала в Ла Лиге

25 мая в матче последнего тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Атлетик» Бильбао со счетом 3:0.

«Барселона» закончила чемпионат с 88-ю очками. Интересен тот факт, что на выезде каталонцы набрали большее количество очков, чем на своем поле.

Благодаря победе над «Атлетиком» «блаугранас» имеют в своем активе 45 очков на выезде, в то время как в домашних матчах команда набрала 43.

«Барселона» стала второй командой в истории Ла Лиги, которая стала чемпионом, набрав больше очков на выезде, чем дома. Первым был мадридский «Реал» в сезоне 2016/17.

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Команды, которые выиграли Ла Лигу, набрав больше очков на выезде:

2016/17 – «Реал» (дома: 46; на выезде: 47)

2024/25 – «Барселона» (дома: 43, на выезде: 45)