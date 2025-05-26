Барселона повторила необычное достижение Реала в Ла Лиге
«Блаугранас» на выезде взяли большее количество очков, чем на своем поле
25 мая в матче последнего тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Атлетик» Бильбао со счетом 3:0.
«Барселона» закончила чемпионат с 88-ю очками. Интересен тот факт, что на выезде каталонцы набрали большее количество очков, чем на своем поле.
Благодаря победе над «Атлетиком» «блаугранас» имеют в своем активе 45 очков на выезде, в то время как в домашних матчах команда набрала 43.
«Барселона» стала второй командой в истории Ла Лиги, которая стала чемпионом, набрав больше очков на выезде, чем дома. Первым был мадридский «Реал» в сезоне 2016/17.
Команды, которые выиграли Ла Лигу, набрав больше очков на выезде:
- 2016/17 – «Реал» (дома: 46; на выезде: 47)
- 2024/25 – «Барселона» (дома: 43, на выезде: 45)
2024/25 - With three points for a win, @FCBarcelona— OptaJose (@OptaJose) May 26, 2025
have become the second ever @LaLigaEN Champions
to collect more points away than at home (+2) this season, after Real Madrid in 2016/17 (+1). Strangers.#FCB❤💙 pic.twitter.com/t2EIwRrnnN
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