Ханси Флик отреагировал на назначение Алонсо главным тренером Реала

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик отреагировал на назначение Хаби Алонсо на должность главного тренера мадридского «Реала»:

«Это не удивительно. Я его знаю. Я разговаривал с ним. Я знаю его философию, и мы видели успех, которого он достиг в Германии. Его уровень в «Байере» был очень хорошим. Он улучшил уровень многих игроков. Мне нравится видеть его здесь. Мне нравится видеть здесь Хаби Алонсо, я его знаю».

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 84 очка в 38 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).