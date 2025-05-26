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Испания
26 мая 2025, 10:45 | Обновлено 26 мая 2025, 10:46
1446
0

Ханси Флик отреагировал на назначение Алонсо главным тренером Реала

Главный тренер «Барселоны» поприветствовал Хаби в Ла Лиге

26 мая 2025, 10:45 | Обновлено 26 мая 2025, 10:46
1446
0
Ханси Флик отреагировал на назначение Алонсо главным тренером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик отреагировал на назначение Хаби Алонсо на должность главного тренера мадридского «Реала»:

«Это не удивительно. Я его знаю. Я разговаривал с ним. Я знаю его философию, и мы видели успех, которого он достиг в Германии. Его уровень в «Байере» был очень хорошим. Он улучшил уровень многих игроков. Мне нравится видеть его здесь. Мне нравится видеть здесь Хаби Алонсо, я его знаю».

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 84 очка в 38 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).

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Ханс-Дитер Флик Хаби Алонсо Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Marca
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