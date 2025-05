Триллер в матче, гол на 90+5-й. Определен последний участник АПЛ 2025/26

24 мая состоялся матч за путевку в Английскую Премьер-лигу. «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» в финале плей-офф Чемпионшипа определить победителя на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Победу в матче одержал «Сандерленд». Автором первого гола в матче стал Тайрес Кэмпбелл на 25-й минуте. Отыгрались «черные коты» на 76-й минуте – забил Элиэзер Майенда. «Черные коты» вырвали победу на 90+5-й – забил Том Уотсон.

«Сандерленд» вернулся в АПЛ. Клуб вылетел из элитного дивизиона Англии в сезоне 2016/17.

Ранее путевки в АПЛ получили «Лидс» и «Бернли». Вылетели из АПЛ «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон».

Чемпионшип. Плей-офф, финал. 24 мая.

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд – 1:2

Гол: Кэмпбелл, 25 – Майенда, 76, Уотсон, 90+5.

