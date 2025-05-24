24 мая в 17:00 состоится матч за путевку в Английскую Премьер-лиги.

Шеффилд Юнайтед и Сандерленд определят победителя на стадионе Уэмбли в Лондоне

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Это финал плей-офф Чемпионшипа (второго дивизиона) за выход в АПЛ.

В полуфиналах Шеффилд Юнайтед переиграл Бристоль Сити (3:0, 3:0), а Сандерленд нанес поражение Ковентри (2:1, 1:1 д.в).

Ранее путевки в АПЛ получили Лидс и Бернли. Выбыли из АПЛ Лестер, Ипсвич и Саутгемптон.

Чемпионшип. Плей-офф за выход в АПЛ

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Финал за путевку в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

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