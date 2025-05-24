Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Финал за путевку в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 мая в 17:00 решающий поединок плей-офф Чемпионшипа
24 мая в 17:00 состоится матч за путевку в Английскую Премьер-лиги.
Шеффилд Юнайтед и Сандерленд определят победителя на стадионе Уэмбли в Лондоне
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Это финал плей-офф Чемпионшипа (второго дивизиона) за выход в АПЛ.
В полуфиналах Шеффилд Юнайтед переиграл Бристоль Сити (3:0, 3:0), а Сандерленд нанес поражение Ковентри (2:1, 1:1 д.в).
Ранее путевки в АПЛ получили Лидс и Бернли. Выбыли из АПЛ Лестер, Ипсвич и Саутгемптон.
Чемпионшип. Плей-офф за выход в АПЛ
Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Финал за путевку в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports
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События матча
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