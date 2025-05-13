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Чемпионшип Англия
Проходит дальше Шеффилд Юнайтед
12.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 3 : 0
Бристоль Сити
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Англия
13 мая 2025, 00:14 | Обновлено 13 мая 2025, 00:39
298
0

В Англии определен первый финалист плей-офф за путевку в АПЛ

Шеффилд Юнайтед второй раз разгромил Бристоль Сити со счетом 3:0

13 мая 2025, 00:14 | Обновлено 13 мая 2025, 00:39
298
0
В Англии определен первый финалист плей-офф за путевку в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Шеффилд Юнайтед во второй раз одержал убедительную победу над Бристоль Сити со счетом 3:0 в ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа.

Шеффилд Юнайтед обеспечил себе выход в финал плей-офф, выиграв противостояние с двумя одинаковыми победами (3:0, 3:0).

На стадионе Брэмолл Лейн хозяева открыли счет на 41-й минуте благодаря голу Киффера Мура. Во втором тайме Густаво Хамер удвоил преимущество на 52-й минуте, а Каллум О'Хар закрепил успех Шеффилда, забив третий мяч в концовке игры.

Шеффилд Юнайтед теперь будет готовиться к финалу плей-офф, который состоится 24 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне. Соперником в решающем матче станет победитель пары Сандерленд – Ковентри Сити (2:1 в первой игре, ответный матч – 13 мая).

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

Полуфинал. Ответный матч, 13 мая

Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити – 3:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Киффер Мур, 41, Густаво Хамер, 52, Каллум О’Хар, 83

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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