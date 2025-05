В Англии определен первый финалист плей-офф за путевку в АПЛ

Клуб Шеффилд Юнайтед во второй раз одержал убедительную победу над Бристоль Сити со счетом 3:0 в ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа.

Шеффилд Юнайтед обеспечил себе выход в финал плей-офф, выиграв противостояние с двумя одинаковыми победами (3:0, 3:0).

На стадионе Брэмолл Лейн хозяева открыли счет на 41-й минуте благодаря голу Киффера Мура. Во втором тайме Густаво Хамер удвоил преимущество на 52-й минуте, а Каллум О'Хар закрепил успех Шеффилда, забив третий мяч в концовке игры.

Шеффилд Юнайтед теперь будет готовиться к финалу плей-офф, который состоится 24 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне. Соперником в решающем матче станет победитель пары Сандерленд – Ковентри Сити (2:1 в первой игре, ответный матч – 13 мая).

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

Полуфинал. Ответный матч, 13 мая

Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити – 3:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Киффер Мур, 41, Густаво Хамер, 52, Каллум О’Хар, 83

Сетка плей-офф

WE'RE GOING TO WEMBLEY! 🙌 pic.twitter.com/ylsAp3PkYB