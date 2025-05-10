Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеффилд Юнайтед – Бристоль. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Чемпионшип Англия
Шеффилд Юнайтед
12.05.2025 22:00 - : -
Бристоль Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 мая 2025, 21:01 | Обновлено 10 мая 2025, 21:22
80
0

Шеффилд Юнайтед – Бристоль. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа

Поединок состоится 12 мая в 22:00 по Киеву

10 мая 2025, 21:01 | Обновлено 10 мая 2025, 21:22
80
0
Шеффилд Юнайтед – Бристоль. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 мая, состоится ответный матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» – «Бристоль Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Бремелл Лейн» в Шеффилде. Первый матч закончился победой «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Шеффилд Юнайтед

«Шеффилд Юнайтед» уже практически обеспечил себе место в финале плей-офф. Команда вииграла первый матч на поле соперника со счетом 3:0. В первом тайме с пенальти отличился Харрисон Берроуз. А после перерыва Андре Брукс и Каллум О’Хэр добили играющий в меньшинстве «Бристоль Сити». Что касается чемпионата, то из 46 матчей «Шеффилд Юнайтед» завершил вничью всего 8 – наименьший показатель среди всех участников Чемпионшипа. В турнирной таблице команда заняла третье место.

Бристоль Сити

«Бристоль Сити» будет очень сложно отыграть отставание в три мяча после первого матча. Для команды все складывалось неплохо, пока на второй компенсированной к первому тайму минуте Роберт Дики не сфолил в своем штрафном, заработав пенальти и удаление. Тем более, что в чемпионате команда не особо хорошо играла в гостях. 46 из своих 68 очков «Бристоль Сити» набрал в матчах на своем поле.

Личные встречи

В поединке первого круга чемпионата «Шеффилд Юнайтед» в гостях обыграл «Бристоль Сити» со счетом 2:1. Матч второго круга завершился вничью 1:1.

«Шеффилд Юнайтед» – «Бристоль Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» забивал в среднем по 1,45 гола за игру. Средняя результативность «Бристоль Сити» в гостях составляет ровно один гол за матч.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.

Прогноз Sport.ua
Шеффилд Юнайтед
12 мая 2025 -
22:00
Бристоль Сити
Тотал меньше 2,5 1,75 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Панатинаикос – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Греции
Фулхэм – Эвертон – 1:3. Как забил Миколенко. Видео гола и обзор матча
Атлетик Бильбао – Алавес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Шеффилд Юнайтед Бристоль Сити чемпионат Англии по футболу Чемпионшип прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Теннис | 10 мая 2025, 15:22 1
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме

Мэдисон Киз в 1/16 финала потерпела поражение от Пейтон Стернс

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Бокс | 10 мая 2025, 08:29 10
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»

Боксер вспомнил события Второй мировой войны

Первая лига. Металлист 1925 поднялся в топ-2, интрига в битве за УПЛ
Футбол | 10.05.2025, 18:10
Первая лига. Металлист 1925 поднялся в топ-2, интрига в битве за УПЛ
Первая лига. Металлист 1925 поднялся в топ-2, интрига в битве за УПЛ
Манчестер Сити достиг соглашения с защитником гранда. Игрок заинтересован
Футбол | 10.05.2025, 21:56
Манчестер Сити достиг соглашения с защитником гранда. Игрок заинтересован
Манчестер Сити достиг соглашения с защитником гранда. Игрок заинтересован
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
Бокс | 10.05.2025, 11:45
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
09.05.2025, 07:41 8
Футбол
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
09.05.2025, 18:18
Футбол
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем