В понедельник, 12 мая, состоится ответный матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» – «Бристоль Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Бремелл Лейн» в Шеффилде. Первый матч закончился победой «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.

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Шеффилд Юнайтед

«Шеффилд Юнайтед» уже практически обеспечил себе место в финале плей-офф. Команда вииграла первый матч на поле соперника со счетом 3:0. В первом тайме с пенальти отличился Харрисон Берроуз. А после перерыва Андре Брукс и Каллум О’Хэр добили играющий в меньшинстве «Бристоль Сити». Что касается чемпионата, то из 46 матчей «Шеффилд Юнайтед» завершил вничью всего 8 – наименьший показатель среди всех участников Чемпионшипа. В турнирной таблице команда заняла третье место.



Бристоль Сити

«Бристоль Сити» будет очень сложно отыграть отставание в три мяча после первого матча. Для команды все складывалось неплохо, пока на второй компенсированной к первому тайму минуте Роберт Дики не сфолил в своем штрафном, заработав пенальти и удаление. Тем более, что в чемпионате команда не особо хорошо играла в гостях. 46 из своих 68 очков «Бристоль Сити» набрал в матчах на своем поле.

Личные встречи

В поединке первого круга чемпионата «Шеффилд Юнайтед» в гостях обыграл «Бристоль Сити» со счетом 2:1. Матч второго круга завершился вничью 1:1.

«Шеффилд Юнайтед» – «Бристоль Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» забивал в среднем по 1,45 гола за игру. Средняя результативность «Бристоль Сити» в гостях составляет ровно один гол за матч.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.

Прогноз Sport.ua Шеффилд Юнайтед Бристоль Сити Тотал меньше 2,5 1,75 Сделать ставку

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