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Чемпионшип Англия
Ковентри Сити
09.05.2025 22:00 – FT 1 : 2
Сандерленд
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Англия
10 мая 2025, 01:59 | Обновлено 10 мая 2025, 02:23
68
0

Сандерленд обыграл команду Лэмпарда на старте плей-офф за выход в АПЛ

Четыре команды Чемпионшипа определяют обладателя последней путевки в элиту

10 мая 2025, 01:59 | Обновлено 10 мая 2025, 02:23
68
0
Сандерленд обыграл команду Лэмпарда на старте плей-офф за выход в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

В первом матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа в Англии «Сандерленд» одержал выездную победу над «Ковентри» со счётом 2:1, сделав шаг к финалу плей-офф на «Уэмбли».

Гости открыли счёт на 68-й минуте благодаря голу Вилсона Исидора. «Ковентри» быстро ответил – на 70-й минуте Джек Рудони сравнял счёт.

Однако на 88-й минуте ошибка защитника хозяев Милана ван Эвэйка позволила Элиезеру Майенде забить победный гол для «чёрных котов».

Команда Фрэнка Лэмпарда не смогла реализовать свои моменты. Теперь «Ковентри» нужно побеждать 13 мая в ответном матче на «Стадиум оф Лайт», чтобы сохранить шансы на выход в финал плей-офф, который состоится 24 мая на «Уэмбли».

В другом полуфинале днём ранее «Шеффилд Юнайтед» в гостях разгромил «Бристоль Сити» (3:0), ответный матч пройдёт 12 мая.

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

1/2 финала. Первый матч. 9 мая

Ковентри – Сандерленд – 1:2

Голы: Рудони, 70 – Исидор, 68, Майенда, 88

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Eliezer Mayenda (Сандерленд).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Jack Rudoni (Ковентри Сити).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Уилсон Исидор (Сандерленд).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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