Сандерленд обыграл команду Лэмпарда на старте плей-офф за выход в АПЛ

В первом матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа в Англии «Сандерленд» одержал выездную победу над «Ковентри» со счётом 2:1, сделав шаг к финалу плей-офф на «Уэмбли».

Гости открыли счёт на 68-й минуте благодаря голу Вилсона Исидора. «Ковентри» быстро ответил – на 70-й минуте Джек Рудони сравнял счёт.

Однако на 88-й минуте ошибка защитника хозяев Милана ван Эвэйка позволила Элиезеру Майенде забить победный гол для «чёрных котов».

Команда Фрэнка Лэмпарда не смогла реализовать свои моменты. Теперь «Ковентри» нужно побеждать 13 мая в ответном матче на «Стадиум оф Лайт», чтобы сохранить шансы на выход в финал плей-офф, который состоится 24 мая на «Уэмбли».

В другом полуфинале днём ранее «Шеффилд Юнайтед» в гостях разгромил «Бристоль Сити» (3:0), ответный матч пройдёт 12 мая.

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

1/2 финала. Первый матч. 9 мая

Ковентри – Сандерленд – 1:2

Голы: Рудони, 70 – Исидор, 68, Майенда, 88

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