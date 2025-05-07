Ковентри Сити – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Поединок состоится 9 мая в 22:00 по Киеву
В пятницу, 9 мая, состоится матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Ковентри Сити» – «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Ковентри Билдинг» в Ковентри.
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Ковентри Сити
В конце чемпионата «Ковентри Сити» заставил понервничать своих болельщиков. Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Плимуту» (1:3) и «Лутон Таун» (0:1). Перед последним туром «Ковентри Сити» рисковал не попасть в плей-офф. Однако команда смогла собраться, обыграла «Мидлсбро» со счетом 2:0 и в турнирной таблице заняла пятое место. «Ковентри Сити» легче даются матчи на своем поле. 45 очков из 69 команда набрала в домашних поединках.
Сандерленд
«Сандерленд» завершил чемпионат пятью поражениями подряд. Команда проиграла «Суонси» (0:1), «Бристоль Сити» (1:2), «Блекберну» (0:1), «Оксфорд Юнайтед» (0:2) и «Куинс Парк Рейнджерс» (0:1). Однако запаса очков хватило, чтобы занять итоговое четвертое место и стать участником плей-офф. Из первой шестерки команд у «Сандерленда» худшая результативность. Команда в 46 играх забила 58 мячей.
Личные встречи
В поединке первого круга текущего сезона команды на поле «Сандерленда» сыграли вничью 2:2. На своем поле «Ковентри Сити» одержал уверенную победу со счетом 3:0
«Ковентри Сити» – «Сандерленд»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах Чемпионшипа «Ковентри Сити» забивал в среднем по 1,74 гола за игру. Средняя результативность «Сандерленда» в гостях составляет 1,13 гола за матч.
Прогноз
Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,68.
22:00
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