В пятницу, 9 мая, состоится матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Ковентри Сити» – «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Ковентри Билдинг» в Ковентри.

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Ковентри Сити

В конце чемпионата «Ковентри Сити» заставил понервничать своих болельщиков. Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Плимуту» (1:3) и «Лутон Таун» (0:1). Перед последним туром «Ковентри Сити» рисковал не попасть в плей-офф. Однако команда смогла собраться, обыграла «Мидлсбро» со счетом 2:0 и в турнирной таблице заняла пятое место. «Ковентри Сити» легче даются матчи на своем поле. 45 очков из 69 команда набрала в домашних поединках.

Сандерленд

«Сандерленд» завершил чемпионат пятью поражениями подряд. Команда проиграла «Суонси» (0:1), «Бристоль Сити» (1:2), «Блекберну» (0:1), «Оксфорд Юнайтед» (0:2) и «Куинс Парк Рейнджерс» (0:1). Однако запаса очков хватило, чтобы занять итоговое четвертое место и стать участником плей-офф. Из первой шестерки команд у «Сандерленда» худшая результативность. Команда в 46 играх забила 58 мячей.

Личные встречи

В поединке первого круга текущего сезона команды на поле «Сандерленда» сыграли вничью 2:2. На своем поле «Ковентри Сити» одержал уверенную победу со счетом 3:0

«Ковентри Сити» – «Сандерленд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Чемпионшипа «Ковентри Сити» забивал в среднем по 1,74 гола за игру. Средняя результативность «Сандерленда» в гостях составляет 1,13 гола за матч.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,68.

Прогноз Sport.ua Ковентри Сити Сандерленд Забьет только одна команда 1,68 Сделать ставку

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