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Ковентри Сити
09.05.2025 22:00 - : -
Сандерленд
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Англия
07 мая 2025, 19:46 |
44
0

Ковентри Сити – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа

Поединок состоится 9 мая в 22:00 по Киеву

07 мая 2025, 19:46 |
44
0
Ковентри Сити – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Ковентри Сити

В пятницу, 9 мая, состоится матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Ковентри Сити» – «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Ковентри Билдинг» в Ковентри.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ковентри Сити

В конце чемпионата «Ковентри Сити» заставил понервничать своих болельщиков. Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Плимуту» (1:3) и «Лутон Таун» (0:1). Перед последним туром «Ковентри Сити» рисковал не попасть в плей-офф. Однако команда смогла собраться, обыграла «Мидлсбро» со счетом 2:0 и в турнирной таблице заняла пятое место. «Ковентри Сити» легче даются матчи на своем поле. 45 очков из 69 команда набрала в домашних поединках.

Сандерленд

«Сандерленд» завершил чемпионат пятью поражениями подряд. Команда проиграла «Суонси» (0:1), «Бристоль Сити» (1:2), «Блекберну» (0:1), «Оксфорд Юнайтед» (0:2) и «Куинс Парк Рейнджерс» (0:1). Однако запаса очков хватило, чтобы занять итоговое четвертое место и стать участником плей-офф. Из первой шестерки команд у «Сандерленда» худшая результативность. Команда в 46 играх забила 58 мячей.

Личные встречи

В поединке первого круга текущего сезона команды на поле «Сандерленда» сыграли вничью 2:2. На своем поле «Ковентри Сити» одержал уверенную победу со счетом 3:0

«Ковентри Сити» – «Сандерленд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Чемпионшипа «Ковентри Сити» забивал в среднем по 1,74 гола за игру. Средняя результативность «Сандерленда» в гостях составляет 1,13 гола за матч.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,68.

Прогноз Sport.ua
Ковентри Сити
9 мая 2025 -
22:00
Сандерленд
Забьет только одна команда 1,68 Сделать ставку

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Сандерленд Ковентри чемпионат Англии по футболу Чемпионшип прогнозы прогнозы на футбол Фрэнк Лэмпард
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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