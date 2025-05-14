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Чемпионшип Англия
Проходит дальше Сандерленд
13.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 1
Ковентри Сити
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Англия
14 мая 2025, 01:10 | Обновлено 14 мая 2025, 01:38
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Лэмпард драматично выбыл в овертайме. Определен финал плей-оф за АПЛ

Сандерленд прошел Ковентри и в решающем матче сыграет с Шеффилд Юнайтед

14 мая 2025, 01:10 | Обновлено 14 мая 2025, 01:38
175
0
Лэмпард драматично выбыл в овертайме. Определен финал плей-оф за АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Вечером 13 мая на стадионе «Стэдиум оф Лайт» состоялся ответный матч полуфинала плей-офф Чемпионшипа между «Сандерлендом» и «Ковентри».

После победы «Сандерленда» со счетом 2:1 в первой игре команды сыграли вничью 1:1 (в овертайме) в ответной встрече, что позволило «черным котам» выйти в финал.

Во втором тайме на 76-й минуте «Ковентри» под руководством знаменитого Фрэнка Лэмпарда открыл счет благодаря голу Эфрона Мейсона-Кларка, сравняв общий счет противостояния.

Матч перешел в дополнительное время, и на 120+2 минуте Дэниел Баллард забил победный мяч после подачи Энцо Ле Фе, обеспечив «Сандерленду» место в финале плей-офф.

В финале, который состоится 24 мая на стадионе «Уэмбли», «Сандерленд» встретится с «Шеффилд Юнайтед» в борьбе за выход в Премьер-лигу.

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

Полуфинал, ответный матч. 13 мая 2025

Сандерленд – Ковентри – 1:1 (д.в.) [первый матч – 2:1]

Голы: Баллард, 120+2 – Мейсон-Кларк, 76

Сетка плей-офф

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Ковентри Сандерленд Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу Чемпионшип видео голов и обзор переходные матчи Энцо Ле Фе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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