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Чемпионшип Англия
Сандерленд
13.05.2025 22:00 - : -
Ковентри Сити
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Англия
10 мая 2025, 21:31 |
97
0

Сандерленд – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа

Поединок состоится 13 мая в 22:00 по Киеву

10 мая 2025, 21:31 |
97
0
Сандерленд – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 мая, состоится ответный матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Сандерленд» – «Ковентри Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Первый поединок завершился победой «Сандерленда» со счетом 2:1.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Сандерленд

«Сандерленд» сделал неплохую заявку на выход в финал, выиграв первый матч. Уилсон Исидор открыл счет на 68-й минуте, но уже через две минуты Джек Рудони восстановил равновесие. И все же на 88-й минуте «Сандерленд» вырвал победу. Эта победа стала первой для команды за долгий период. Ведь на финише чемпионата «Сандерленд» проиграл пять матчей подряд.

Ковентри Сити

В первом матче «Ковентри Сити» имел подавляющее преимущество во владении мячом (75% против 25%). Но в итоге проиграл. При этом команды нанесли по три удара в створ ворот. Отыграться на чужом поле «Ковентри Сити» будет непросто. Ведь команду вполне можно назвать домашней. В чемпионате 45 очков из 69 команда набрала в домашних поединках.

Личные встречи

В поединке первого круга текущего сезона команды на поле «Сандерленда» сыграли вничью 2:2. На своем поле «Ковентри Сити» одержал уверенную победу со счетом 3:0

«Сандерленд» – «Ковентри Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Чемпионшипа «Сандерленд» забивал в среднем по 1,39 гола за игру. Средняя результативность «Ковентри Сити» в гостях составляет 1,04 гола за матч.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.

Прогноз Sport.ua
Сандерленд
13 мая 2025 -
22:00
Ковентри Сити
Забьет только одна команда 1,9 Сделать ставку

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Сандерленд Ковентри чемпионат Англии по футболу Чемпионшип прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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