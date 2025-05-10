Во вторник, 13 мая, состоится ответный матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Сандерленд» – «Ковентри Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Первый поединок завершился победой «Сандерленда» со счетом 2:1.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Сандерленд

«Сандерленд» сделал неплохую заявку на выход в финал, выиграв первый матч. Уилсон Исидор открыл счет на 68-й минуте, но уже через две минуты Джек Рудони восстановил равновесие. И все же на 88-й минуте «Сандерленд» вырвал победу. Эта победа стала первой для команды за долгий период. Ведь на финише чемпионата «Сандерленд» проиграл пять матчей подряд.

Ковентри Сити

В первом матче «Ковентри Сити» имел подавляющее преимущество во владении мячом (75% против 25%). Но в итоге проиграл. При этом команды нанесли по три удара в створ ворот. Отыграться на чужом поле «Ковентри Сити» будет непросто. Ведь команду вполне можно назвать домашней. В чемпионате 45 очков из 69 команда набрала в домашних поединках.

Личные встречи

В поединке первого круга текущего сезона команды на поле «Сандерленда» сыграли вничью 2:2. На своем поле «Ковентри Сити» одержал уверенную победу со счетом 3:0

«Сандерленд» – «Ковентри Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Чемпионшипа «Сандерленд» забивал в среднем по 1,39 гола за игру. Средняя результативность «Ковентри Сити» в гостях составляет 1,04 гола за матч.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.

Прогноз Sport.ua Сандерленд Ковентри Сити Забьет только одна команда 1,9 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.