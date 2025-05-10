Сандерленд – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Поединок состоится 13 мая в 22:00 по Киеву
Во вторник, 13 мая, состоится ответный матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Сандерленд» – «Ковентри Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Первый поединок завершился победой «Сандерленда» со счетом 2:1.
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Сандерленд
«Сандерленд» сделал неплохую заявку на выход в финал, выиграв первый матч. Уилсон Исидор открыл счет на 68-й минуте, но уже через две минуты Джек Рудони восстановил равновесие. И все же на 88-й минуте «Сандерленд» вырвал победу. Эта победа стала первой для команды за долгий период. Ведь на финише чемпионата «Сандерленд» проиграл пять матчей подряд.
Ковентри Сити
В первом матче «Ковентри Сити» имел подавляющее преимущество во владении мячом (75% против 25%). Но в итоге проиграл. При этом команды нанесли по три удара в створ ворот. Отыграться на чужом поле «Ковентри Сити» будет непросто. Ведь команду вполне можно назвать домашней. В чемпионате 45 очков из 69 команда набрала в домашних поединках.
Личные встречи
В поединке первого круга текущего сезона команды на поле «Сандерленда» сыграли вничью 2:2. На своем поле «Ковентри Сити» одержал уверенную победу со счетом 3:0
«Сандерленд» – «Ковентри Сити»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах Чемпионшипа «Сандерленд» забивал в среднем по 1,39 гола за игру. Средняя результативность «Ковентри Сити» в гостях составляет 1,04 гола за матч.
Прогноз
Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.
22:00
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