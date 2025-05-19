Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на финал плей-офф Чемпионшипа
Чемпионшип Англия
Шеффилд Юнайтед
24.05.2025 17:00 - : -
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 мая 2025, 20:41 | Обновлено 19 мая 2025, 22:09
184
0

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на финал плей-офф Чемпионшипа

Поединок состоится 24 мая в 17:00 по Киеву

19 мая 2025, 20:41 | Обновлено 19 мая 2025, 22:09
184
0
Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на финал плей-офф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Шеффилд Юнайтед

В субботу, 24 мая, состоится финальный матч плей-офф Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» – «Сандерленд». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Шеффилд Юнайтед

«Шеффилд Юнайтед» стал самой бескомпромиссной командой Чемпионшипа в этом сезоне, завершив вничью всего 8 из 46 матчей. В турнирной таблице «Шеффилд Юнайтед» занял третье место. В полуфинале плей-офф команда встречалась с «Бристоль Сити». «Шеффилд Юнайтед» уже в первом матче сделал заявку на общий успех. Команда на поле соперника обыграла «Бристоль Сити» со счетом 3:0. С таким же счетом «Шеффилд Юнайтед» завершил и домашний поединок.

Сандерленд

«Сандерленд» завершил регулярный чемпионат пятью поражениями подряд. Но запаса очков хватило, чтобы занять итоговое четвертое место и стать участником плей-офф. В полуфинале «Сандерленд» встречался с «Ковентри Сити» и выиграл первый матч на поле соперника со счетом 2:1. А вот в домашнем поединке «Сандерленд» пропустил на 76-й минуте. Игра перешла в экстратаймы и приближалась к серии пенальти. Но гол Даниэля Балларда на 120+2-й минуте вывел «Сандерленд» в финал.

Личные встречи

В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами. «Шеффилд Юнайтед» выиграл 1:0, на что «Сандерленд» ответил победой со счетом 2:1.

«Шеффилд Юнайтед» – «Сандерленд»: ключевая статистика и тренды

В матчах Чемпионшипа и плей-офф «Шеффилд Юнайтед» забивал в среднем по 1,44 гола за игру. Средняя результативность «Бристоль Сити» составляет 1,27 гола за матч.

Прогноз

Победитель матча следующий сезон проведет в АПЛ. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,68.

Прогноз Sport.ua
Шеффилд Юнайтед
24 мая 2025 -
17:00
Сандерленд
Забьет только одна команда 1,68 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Чарльтон – Лейтон Ориент. Прогноз и анонс на финал Первой лиги Англии
Стали известны стартовые составы на матч Брайтона и Ливерпуля
Аль-Вахда – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
Шеффилд Юнайтед Сандерленд чемпионат Англии по футболу Чемпионшип прогнозы прогнозы на футбол переходные матчи
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Футбол | 19 мая 2025, 18:13 56
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде

Команда проведет два контрольных матча

Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Футбол | 19 мая 2025, 08:57 10
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»

У киевского клуба будет обновленный логотип

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Футбол | 19.05.2025, 08:22
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Легенда Динамо назвал игроков, без которых чемпионство было бы невозможно
Футбол | 19.05.2025, 20:54
Легенда Динамо назвал игроков, без которых чемпионство было бы невозможно
Легенда Динамо назвал игроков, без которых чемпионство было бы невозможно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 8
Бокс
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 4
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем