В субботу, 24 мая, состоится финальный матч плей-офф Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» – «Сандерленд». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Шеффилд Юнайтед

«Шеффилд Юнайтед» стал самой бескомпромиссной командой Чемпионшипа в этом сезоне, завершив вничью всего 8 из 46 матчей. В турнирной таблице «Шеффилд Юнайтед» занял третье место. В полуфинале плей-офф команда встречалась с «Бристоль Сити». «Шеффилд Юнайтед» уже в первом матче сделал заявку на общий успех. Команда на поле соперника обыграла «Бристоль Сити» со счетом 3:0. С таким же счетом «Шеффилд Юнайтед» завершил и домашний поединок.



Сандерленд

«Сандерленд» завершил регулярный чемпионат пятью поражениями подряд. Но запаса очков хватило, чтобы занять итоговое четвертое место и стать участником плей-офф. В полуфинале «Сандерленд» встречался с «Ковентри Сити» и выиграл первый матч на поле соперника со счетом 2:1. А вот в домашнем поединке «Сандерленд» пропустил на 76-й минуте. Игра перешла в экстратаймы и приближалась к серии пенальти. Но гол Даниэля Балларда на 120+2-й минуте вывел «Сандерленд» в финал.

Личные встречи

В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами. «Шеффилд Юнайтед» выиграл 1:0, на что «Сандерленд» ответил победой со счетом 2:1.

«Шеффилд Юнайтед» – «Сандерленд»: ключевая статистика и тренды

В матчах Чемпионшипа и плей-офф «Шеффилд Юнайтед» забивал в среднем по 1,44 гола за игру. Средняя результативность «Бристоль Сити» составляет 1,27 гола за матч.

Прогноз

Победитель матча следующий сезон проведет в АПЛ. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,68.

Прогноз Sport.ua Шеффилд Юнайтед Сандерленд Забьет только одна команда 1,68 Сделать ставку

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