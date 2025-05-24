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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 13:00 |
321
0

Черноморец – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 30-го тура Премьер-лиги начался 24 мая в 13:00 по киевскому времени

24 мая 2025, 13:00 |
321
0
Черноморец – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Александрия

24 мая проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и «Александрия».

Команды играют на арене «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Кучера набрали 22 балла и занимают 16-е место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на второй позиции, в активе клуба – 66 очков.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур. 24 мая

Черноморец Александрия 0:0 (обновляется)

Видео голов:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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