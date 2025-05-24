Черноморец – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок 30-го тура Премьер-лиги начался 24 мая в 13:00 по киевскому времени
24 мая проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и «Александрия».
Команды играют на арене «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Подопечные Александра Кучера набрали 22 балла и занимают 16-е место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на второй позиции, в активе клуба – 66 очков.
Украинская Премьер-лига, 30-й тур. 24 мая
Черноморец – Александрия – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
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