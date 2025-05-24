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Премьер-лига
Черноморец
24.05.2025 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 00:26 |
84
0

Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Локальные задачи обеих команд уже решены, но «морякам» нужно брать 3 очка.

24 мая 2025, 00:26 |
84
0
Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Александрия

В тридцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 24 мая, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Александрия». Хозяева поля, которые по итогам сезона покидают УПЛ, будут принимать «Александрию», которая впервые в истории добыла серебряные медали чемпионата Украины.

Черноморец

В прошлом туре в Одессе впервые с декабря 2021 года разрешили проводить матчи со зрителями. Что интересно, тот поединок пришелся как раз на игру против киевского «Динамо», который является принципиальным соперником для «моряков». Результатом этого поединка обе команды были бы вполне довольны (команды сыграли вничью 1:1), однако в параллельной игре «Левый Берег» обыграл «Рух», что перечеркнуло старания одесситов побороться за переходные матчи.

Также этот вылет в Первую лигу для «Черноморца» стал шестым со времен независимости, что стало антирекордом одесского клуба. Потому матч против «Александрии», хоть и не имеет никакого значения, однако команде Кучера хотелось бы на положительной ноте завершить неудачный сезон.

Напомним, что Александр Кучер, несмотря на вылет «Черноморца» все же продолжит сотрудничество с «моряками» в следующем сезоне, и вместе с ним Ярослав Ракицкий выразил желание также продолжить карьеру за одесситов.

Александрия

«Горожане» прошлого тура также смогли установить новый рекорд в истории клуба, впервые став серебряными призерами чемпионата Украины по футболу. Окончательно этот факт подтвердила уверенная победа над «Вересом», где подопечные Ротаня после первого тайма вели в счете 3:0. После того, как стало известно, что «Александрия» впервые в истории заняла второе место, в адрес команды посыпалось много комплиментов со стороны игроков, тренеров и экспертов.

В символическую сборную предпоследнего тура также попал Теди Цара, который в пяти последних поединках демонстрирует настоящий перформанс, забив 6 голов.

Поэтому, учитывая, что для «горожан» игра против «Черноморца» уже не имеет никакого значения, мы можем сделать вывод, что Руслан Ротань позволит себе немного сделать ротацию состава и дать шанс проявить себя игрокам, которые не так много получали игрового времени.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 31 матч. 13 поединков завершились победой «Александрии», 9 побед на счету «Черноморца» и 9 раз был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 44:40 в пользу «горожан». В первом круге «Александрия» одержала победу со счетом 3:0. В этом матче голы забивали Даниил Ващенко, Денис Костышин и Артем Козак.

Прогноз на противостояние

Этот матч можно считать не иначе как поединком чести для «моряков», потому что, несмотря на досрочный вылет в Первую лигу, «Черноморцу» важно будет добыть 3 очка, чтобы самим напоследок погромче хлопнуть дверью и болельщикам принести хотя бы какие-то положительные эмоции. Поэтому, учитывая важность этого противостояния для одесситов, нашим прогнозом будет победа «Черноморца» в этой встрече.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Бутко, Скиба, Ракицкий, В. Ермаков, Билошевский, Попов, Сигеев, Габелок, Мустафаев, Безбородько

«Александрия»: Г. Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Боль, Скорко, Калюжный, Цара, Смирный, Ковалец, Беляев, Кулаков

Прогноз Sport.ua
Черноморец
24 мая 2025 -
13:00
Александрия
Победа Черноморца 6.00 Сделать ставку

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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