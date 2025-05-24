Вторая ничья с призерами. Черноморец разошелся миром с Александрией

Александр Кучер после домашней ничьи из «Динамо» произвел некоторые изменения в стартовом составе. Вместо дисквалифицированного Билошевского, Скибы и Мустафаева на поле одесского стадиона вышли Габелок, Кисиль и Жаржу Мозес. Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань после домашней победы в прошлом туре над Вересом также сделал перестановки в стартовом составе своих подопечных. Вместо Ковальца, Филиппова, Кампоса, Смирного и Ващенко вступили в игру Калюжный, Шостак, Логинов, Кулаков и Булеца.

Соперники активно приступили к заключительному поединку чемпионата. Хозяева поля, находящиеся на дне турнирной таблицы, больше контролировали мяч, но опасных моментов не возникало. Гости также искали пути взятия ворот соперника. Одна из атак «Александрии» завершилась дальним ударом Булецы, пробившим низом рядом со штангой. Вскоре после передачи Мартынюка пробивал головой Козак, но мяч пролетел выше ворот.

В середине тайма мог открыть счет Цара, который после розыгрыша углового пробивал в рамку ворот, но попал в своего одноклубника Шостака. «Моряки» ответили тоже опасным моментом, но Попов пробил выше ворот. Игроки «Александрии» больше контролировали мяч, но опасных завершающих ударов не было. Лишь к концу тайма дальний удар в рамку ворот нанес Шабанов, но Рудько ликвидировал угрозу. В свою очередь, надежно сыграл и Ермаков после удара Кисиля.

Второй тайм активнее начали гости, выполнив несколько угловых ударов. Реальную возможность отличиться имел Козак, который пробивал под перекладину, но Рудько перевел мяч на угловой. Вскоре вратарь «Черноморца» спасает ворота и после штрафного удара Скорка.

Оба тренера делали замены и среди новых игроков выделим Ковальца, проведшего 153-й матч в УПЛ в составе «Александрии» и ставшего единоличным автором клубного рекорда. Тем временем соперники пытались изменить ход поединка в свою пользу. Такой случай имел Мартынюк, но издали пробил слишком неточно.

Подопечные Александра Кучера тоже создали момент. После фланговой передачи Безбородька с близкого расстояния пробивал Бутко, но попал в Мартынюка. С другой стороны, не хватило точности и дальнему удару Скорка, а потом Ковалец с выгодной позиции пробил в руки вратарю. К концу матча возможность забить победный гол упустил и Кратов, пробив с близкого расстояния над перекладиной.

В итоге «Черноморец» не сумел одержать победу и остался на последнем месте в турнирной таблице. При этом завершилась пропускная серия «Черноморца» в матчах с «Александрией», которая длилась в УПЛ 9 матчей – 20 голов. Прервалась и голевая серия «Александрии», продолжавшаяся в чемпионате 10 игр – 18 голов.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Безбородько – 6,5, Мустафаев – 6,0, Райс – 6,0, Кратов – б/о, Пшеничнюк – б/о.

«Александрия» (замены): Филиппов – 6,0, Мишнев – 6,0, Ковалец – 6,0, Ващенко – 6,0, Галоян – б/о.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Черноморец» – «Александрия» - 0:0

Предупреждения: Шабанов, 35, Шостак, 48, Мартынюк, 61

«Черноморец»: Рудько – Кисель (Пшеничнюк, 82), Ракицкий, Ермаков, Жаржу (Кратов, 81), Бутко – Габелок (Мустафаев, 63), Сигеев, Когут (Райс, 63) – К. Попов (Безбородько, 46), Хобленко.

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Логинов (Ващенко, 69), Скорко – Шостак (Мишнев, 59), Калюжный, Булеца (Ковалец, 69) – Цара, Кулаков (Филиппов, 60), Козак (Галоян, 77).

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 8 (2) – 15 (4)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 2 – 2.

ЧЕРНОМОРЕЦ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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