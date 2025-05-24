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Премьер-лига
Черноморец
24.05.2025 13:00 – FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 15:45 |
759
0

Черноморец – Александрия – 0:0. Остались на своих позициях. Видеообзор

Подопечные Кучера и Ротаня не сумели определить сильнейшего в Одессе

24 мая 2025, 15:45 |
759
0
Черноморец – Александрия – 0:0. Остались на своих позициях. Видеообзор
Черноморец – Александрия

24 мая состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и «Александрия».

Команды сыграли на арене «Черноморец» в Одессе. Зрители голов не увидели, поединок завершился со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Кучера набрали 23 балла и занимают 16-е место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на второй позиции, в активе клуба – 67 очков.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур. 24 мая

Черноморец Александрия 0:0

Видеообзор матча:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Александрия Черноморец - Александрия видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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