Черноморец – Александрия – 0:0. Остались на своих позициях. Видеообзор
Подопечные Кучера и Ротаня не сумели определить сильнейшего в Одессе
24 мая состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и «Александрия».
Команды сыграли на арене «Черноморец» в Одессе. Зрители голов не увидели, поединок завершился со счетом 0:0.
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Подопечные Александра Кучера набрали 23 балла и занимают 16-е место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на второй позиции, в активе клуба – 67 очков.
Украинская Премьер-лига, 30-й тур. 24 мая
Черноморец – Александрия – 0:0
Видеообзор матча:
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