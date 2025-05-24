24 мая состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и «Александрия».

Команды сыграли на арене «Черноморец» в Одессе. Зрители голов не увидели, поединок завершился со счетом 0:0.

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Подопечные Александра Кучера набрали 23 балла и занимают 16-е место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на второй позиции, в активе клуба – 67 очков.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур. 24 мая

Черноморец – Александрия – 0:0

Видеообзор матча: