В субботу, 24-го мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и «Александрия». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Последний матч УПЛ на побережье Черного моря неизвестно на какой период времени, так как «моряки» уже вылетели в Первую лигу, и дуэль против «Александрии» для них имеет лишь характер сохранения престижа. Как ни как, в гости приедет вторая команда по итогам этого чемпионата, а еще матч этих команд в первом круге и при каденции Александра Бабича завершился грандиозным скандалом и победой «полиграфов» (3:0). Есть повод для реванша.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Черноморец Александрия Победа Черноморца 6.00 Сделать ставку

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