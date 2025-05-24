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Премьер-лига
Черноморец
24.05.2025 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 01:16 | Обновлено 24 мая 2025, 01:17
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Черноморец – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 30-го тура Украинской Премьер-лиги

24 мая 2025, 01:16 | Обновлено 24 мая 2025, 01:17
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Черноморец – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 24-го мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и «Александрия». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Последний матч УПЛ на побережье Черного моря неизвестно на какой период времени, так как «моряки» уже вылетели в Первую лигу, и дуэль против «Александрии» для них имеет лишь характер сохранения престижа. Как ни как, в гости приедет вторая команда по итогам этого чемпионата, а еще матч этих команд в первом круге и при каденции Александра Бабича завершился грандиозным скандалом и победой «полиграфов» (3:0). Есть повод для реванша.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
24 мая 2025 -
13:00
Александрия
Победа Черноморца 6.00 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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