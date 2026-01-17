Клуб УПЛ пригласил на просмотр воспитанника Фламенго
Фабрисиу Ян уже приехал в расположение ровенской команды
Ровенский Верес планирует усилить атакующее звено команды в зимнее трансферное окно, подписав талантливого легионера из Бразилии.
По информации источника, в турецком лагере народного клуба появился молодой атакующий хавбек Фабрисиу Ян. Бразилец может дебютировать за «волков» уже сегодня, 17 января. Вереск сыграет против Краковии.
21-летний игрок является воспитанником Фламенго, где на юношеско-молодежном уровне считался одним из главных проспектов. В январе 2023-го Ян был продан в Аль-Джазире за 800 тысяч евро. Впоследствии по собственному решению не продлил контракт и получил статус свободного агента.
В нынешнем сезоне Верес занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
