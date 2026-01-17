Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 09:58
Клуб УПЛ пригласил на просмотр воспитанника Фламенго

Фабрисиу Ян уже приехал в расположение ровенской команды

Instagram. Фабрисиу Ян

Ровенский Верес планирует усилить атакующее звено команды в зимнее трансферное окно, подписав талантливого легионера из Бразилии.

По информации источника, в турецком лагере народного клуба появился молодой атакующий хавбек Фабрисиу Ян. Бразилец может дебютировать за «волков» уже сегодня, 17 января. Вереск сыграет против Краковии.

21-летний игрок является воспитанником Фламенго, где на юношеско-молодежном уровне считался одним из главных проспектов. В январе 2023-го Ян был продан в Аль-Джазире за 800 тысяч евро. Впоследствии по собственному решению не продлил контракт и получил статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Верес занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
