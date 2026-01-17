МИЧЕЛ: «Ванат – прекрасный, я хотел вывести из игры Цыганкова, он...»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал выступление украинских футболистов команды – Виктора Цыганкова и Владислава Ваната – в победном матче против «Эспаньола».

«Я планировал замену и хотел вывести из игры Цыганкова, заметил, что он коснулся ноги, поэтому сразу спросил его о состоянии. Он заверил, что чувствует себя хорошо и ничего серьезного нет. Ванат? Он провел прекрасный матч.

Благодаря давлению со стороны Тома Лемара, Ивана Мартина, Ваната и Виктора Цыганкова, а также невероятной работе, которую проделал Брайан Хиль, мы стали командой, которая чаще возвращает мяч под свой контроль, чем вынуждена отходить назад», – сказал Мичел.