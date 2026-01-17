Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талантливый футболист Динамо может покинуть чемпионат Украины через полгода
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 10:17 |
236
0

Талантливый футболист Динамо может покинуть чемпионат Украины через полгода

Олег Саленко рассказал о перспективах своего сына Романа, который находится в аренде

17 января 2026, 10:17 |
236
0
Талантливый футболист Динамо может покинуть чемпионат Украины через полгода
ФК Динамо Киев. Роман Саленко

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал о перспективах своего сына Романа Саленко, контракт которого принадлежит «бело-синей» команде. В нынешнем сезоне талантливый полузащитник выступает на правах аренды за луганскую «Зарю».

Саленко-младший может вернуться в «Динамо», если главный тренер Игорь Костюк будет заинтересован в услугах игрока, либо покинуть чемпионат Украины и попробовать свои силы в Европе.

– Костюк уже созванивался с Романом, летом он возвращается в «Динамо»?

– Разговоры были, но сейчас нужно, чтобы он имел постоянную игровую практику, поэтому решили до лета остаться в «Заре», которой он тоже нужен. Потом уже увидим.

В воюющей стране сложно сказать, что будет летом. Если будут предложения, то, наверное, уедет за границу, а если «Динамо» сделает ставку на молодежь, то Роман однозначно вернется, чтобы усилить киевлян, – рассказал Саленко-старший.

Роман провел 14 матчей в сезоне за «Зарю», где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 400 тысяч евро.

По теме:
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Клуб УПЛ пригласил на просмотр воспитанника Фламенго
Заря – Радник Сурдулица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Заря Луганск Роман Саленко Олег Саленко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Футбол | 16 января 2026, 15:47 1
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»

Президент киевского клуба поддержал румынского форварда Владислава Бленуце

Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
Футбол | 17 января 2026, 08:12 0
Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца

Специалист заявил, что уважает любые решения руководства «моряков»

Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Футбол | 17.01.2026, 07:28
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 5
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
16.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем