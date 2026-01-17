Талантливый футболист Динамо может покинуть чемпионат Украины через полгода

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал о перспективах своего сына Романа Саленко, контракт которого принадлежит «бело-синей» команде. В нынешнем сезоне талантливый полузащитник выступает на правах аренды за луганскую «Зарю».

Саленко-младший может вернуться в «Динамо», если главный тренер Игорь Костюк будет заинтересован в услугах игрока, либо покинуть чемпионат Украины и попробовать свои силы в Европе.

– Костюк уже созванивался с Романом, летом он возвращается в «Динамо»?

– Разговоры были, но сейчас нужно, чтобы он имел постоянную игровую практику, поэтому решили до лета остаться в «Заре», которой он тоже нужен. Потом уже увидим.

В воюющей стране сложно сказать, что будет летом. Если будут предложения, то, наверное, уедет за границу, а если «Динамо» сделает ставку на молодежь, то Роман однозначно вернется, чтобы усилить киевлян, – рассказал Саленко-старший.

Роман провел 14 матчей в сезоне за «Зарю», где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 400 тысяч евро.