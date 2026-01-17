Йожеф САБО: «Благодаря ему сборная Украины сумела пробиться в плей-офф ЧМ»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо признался, что считает полузащитника итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского одним из лучших украинских игроков в нынешнем сезоне.

«Руслан Малиновский после перенесенной травмы будто обрел вторую молодость. У этого парня светлая голова, отдать ювелирный пас для полузащитника не составляет труда.

Во многом благодаря результативной игре Малиновского сборная Украины сумела пробиться в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026», – считает Сабо.

Малиновский провел 19 матчей в составе «Дженоа» в сезоне, забив два гола и отдав три результативных передачи. Клуб 32-летнего полузащитника набрал 19 баллов и сумел покинуть зону вылета, поднявшись на 15-е место в турнирной таблице.

В активе Руслана три забитых мяча и один ассист за три игры в составе сборной Украины в квалификации к ЧМ-2026.