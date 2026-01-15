Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
Australian Open
15 января 2026, 13:19 |
422
0

1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026

Слоан Стивенс впервые с 2011 года сыграла в квалификации турнира Grand Slam

15 января 2026, 13:19 |
422
0
1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс

32-летняя американская теннисистка Слоан Стивенс, которая занимает 1097-е место в рейтинге WTA, вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2026.

В квалификации австралийского мейджора опытная американка, которая в 2017 году стала чемпионкой US Open, переиграла Барбору Палицову (Чехия, WTA 230), Оливию Гадеки (Австралия, WTA 171) и Лючию Бронцетти (Италия, WTA 106).

В марте 2025 года Слоан получил травму стопы и не выступала в Туре до сентября, после чего проиграла три матча подряд до старта в отборе Australian Open.

Стивенс впервые с 2011 года сыграла в квалификации турнира Grand Slam. Тогда она не сумела пройти отбор к основной сетке Уимблдона.

В 1/64 финала Australian Open Стивенс сыграет против Каролины Плишковой (Чехия, WTA 1052), которая не играет на про-уровне с октября прошлого года.

Слоан в 14-й раз в карьере сыграет в основной сетке Australian Open. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2013 году.

Результаты Слоан Стивенс в квалификации Australian Open 2026:

  • Q1: Слоан Стивенс – Барбора Палицова – 6:1, 7:5
  • Q2: Слоан Стивенс – Оливия Гадеки – 3:6, 6:3, 6:3
  • Q3: Слоан Стивенс – Лючия Бронцетти [2] – 6:1, 7:5

Видеообзор матча Слоан Стивенс – Барбора Палицова

э

Видеообзор матча Слоан Стивенс – Оливия Гадеки

Видеообзор матча Слоан Стивенс – Лючия Бронцетти

По теме:
Жеребьевка Aus Open 2026: соперники Алькараса, Синнера, Джоковича, Монфиса
Определены соперницы Стародубцевой и Калининой в 1/64 финала Aus Open 2026
Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Australian Open 2026 Слоан Стивенс Барбора Палицова Лючия Бронцетти Оливия Гадеки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15 января 2026, 03:32 3
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?

Киевляне проведут сборы в Турции

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
Футбол | 15 января 2026, 11:11 6
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы

Место защитника сборной Украины в еврокубках занял нигерийский футболист Ола Айна

Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open 2026
Теннис | 15.01.2026, 04:01
Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open 2026
Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open 2026
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14.01.2026, 16:49
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину
Футбол | 14.01.2026, 14:11
Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину
Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 8
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем