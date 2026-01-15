1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026

32-летняя американская теннисистка Слоан Стивенс, которая занимает 1097-е место в рейтинге WTA, вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2026.

В квалификации австралийского мейджора опытная американка, которая в 2017 году стала чемпионкой US Open, переиграла Барбору Палицову (Чехия, WTA 230), Оливию Гадеки (Австралия, WTA 171) и Лючию Бронцетти (Италия, WTA 106).

В марте 2025 года Слоан получил травму стопы и не выступала в Туре до сентября, после чего проиграла три матча подряд до старта в отборе Australian Open.

Стивенс впервые с 2011 года сыграла в квалификации турнира Grand Slam. Тогда она не сумела пройти отбор к основной сетке Уимблдона.

В 1/64 финала Australian Open Стивенс сыграет против Каролины Плишковой (Чехия, WTA 1052), которая не играет на про-уровне с октября прошлого года.

Слоан в 14-й раз в карьере сыграет в основной сетке Australian Open. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2013 году.

Результаты Слоан Стивенс в квалификации Australian Open 2026:

Q1: Слоан Стивенс – Барбора Палицова – 6:1, 7:5

