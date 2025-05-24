ВИДЕО. Футболист Барселоны погнался за человеком в парке. Причина
Рафинья позабавил всех своим поступком
Рафинья прекрасно провел время во время недавней поездки «Барселоны» в парк развлечений Port Aventura.
Видео, которое быстро набрало популярность в сети, зафиксировало момент, когда бразильский вингер бежал за кем-то, что вызвало волну недоумения среди болельщиков.
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Впоследствии выяснилось, что Рафинья преследовал родственника, который сопровождал его в парк.
Тот отказывался кататься на американских горках и пытался убежать, но футболист догнал его и уговорил сесть на аттракцион, что завершилось веселым эпизодом.
What is Raphinha doing? 😂😂 pic.twitter.com/IpTsWjGIOl— Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) May 22, 2025
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