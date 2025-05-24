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24 мая 2025, 02:30 |
137
0

ВИДЕО. Футболист Барселоны погнался за человеком в парке. Причина

Рафинья позабавил всех своим поступком

24 мая 2025, 02:30 |
137
0
ВИДЕО. Футболист Барселоны погнался за человеком в парке. Причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Рафинья прекрасно провел время во время недавней поездки «Барселоны» в парк развлечений Port Aventura.

Видео, которое быстро набрало популярность в сети, зафиксировало момент, когда бразильский вингер бежал за кем-то, что вызвало волну недоумения среди болельщиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Впоследствии выяснилось, что Рафинья преследовал родственника, который сопровождал его в парк.

Тот отказывался кататься на американских горках и пытался убежать, но футболист догнал его и уговорил сесть на аттракцион, что завершилось веселым эпизодом.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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