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  4. Джокер Нагельсманна. Ключевой форвард Боруссии М готов остаться в клубе
Германия
22 мая 2025, 15:48 | Обновлено 22 мая 2025, 16:57
278
0

Джокер Нагельсманна. Ключевой форвард Боруссии М готов остаться в клубе

Тим Кляйндинст не рассматривает вариант трансфера летом

22 мая 2025, 15:48 | Обновлено 22 мая 2025, 16:57
278
0
Джокер Нагельсманна. Ключевой форвард Боруссии М готов остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тим Кляйндинст

29-летний центральный форвард «Боруссии» Менхенгладбах Тим Кляйндинст планирует остаться в команде, несмотря на заинтересованность со стороны других клубов. Договор футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, Тим летом не покинет коллектив и будет готовиться с «Боруссией» к новому сезону.

Сейчас Кляйндинст находится в лазарете из-за операции на колене. Ожидается, что игрок пропустит около четырех месяцев.

За этот сезон форвард отыграл 33 поединка, в которых оформил 16 голов и 10 ассистов.

Интересно, что Кляйндинст дебютировал за сборную Германии в октябре 2024 года. Футболисту удалось провести шесть поединков, в которых нападающий забил четыре мяча и отдал один ассист.

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Тим Кляйндинст Боруссия Менхенгладбах чемпионат Германии по футболу Бундеслига Флориан Плеттенберг
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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