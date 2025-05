Джокер Нагельсманна. Ключевой форвард Боруссии М готов остаться в клубе

29-летний центральный форвард «Боруссии» Менхенгладбах Тим Кляйндинст планирует остаться в команде, несмотря на заинтересованность со стороны других клубов. Договор футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, Тим летом не покинет коллектив и будет готовиться с «Боруссией» к новому сезону.

Сейчас Кляйндинст находится в лазарете из-за операции на колене. Ожидается, что игрок пропустит около четырех месяцев.

За этот сезон форвард отыграл 33 поединка, в которых оформил 16 голов и 10 ассистов.

Интересно, что Кляйндинст дебютировал за сборную Германии в октябре 2024 года. Футболисту удалось провести шесть поединков, в которых нападающий забил четыре мяча и отдал один ассист.

