ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей
Кейна признали лучшим игроком сезона после невероятного чемпионата
Бундеслига определила лучшего игрока сезона 2024/25, которым стал нападающий Баварии Гарри Кейн.
Игрок не только стал чемпионом Германии и завоевал свой первый трофей в карьере, но и второй год кряду обошел всех конкурентов за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.
Кейн в чемпионате забил 26 голов, а во всех турнирах отметился 38 раз.
«Стать лучшим – это приятное ощущение после всей работы, которую я сделал в этом сезоне. Надеюсь, это только начало», – сказал Кейн.
Бавария вернула титул в Мюнхен после успеха Байера в прошлом сезоне.
Der Spieler der Saison ⭐️ @FCBayern-Superstar @HKane!— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) May 21, 2025
➡️ https://t.co/3Rmh4sdFhh#BundesligaPOTM #FC25 @easportsfcde pic.twitter.com/6wwpyvr765
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