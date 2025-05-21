ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей

Бундеслига определила лучшего игрока сезона 2024/25, которым стал нападающий Баварии Гарри Кейн.

Игрок не только стал чемпионом Германии и завоевал свой первый трофей в карьере, но и второй год кряду обошел всех конкурентов за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.

Кейн в чемпионате забил 26 голов, а во всех турнирах отметился 38 раз.

«Стать лучшим – это приятное ощущение после всей работы, которую я сделал в этом сезоне. Надеюсь, это только начало», – сказал Кейн.

Бавария вернула титул в Мюнхен после успеха Байера в прошлом сезоне.