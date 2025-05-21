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Германия
21 мая 2025, 20:15 | Обновлено 21 мая 2025, 20:22
606
2

ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей

Кейна признали лучшим игроком сезона после невероятного чемпионата

21 мая 2025, 20:15 | Обновлено 21 мая 2025, 20:22
606
2
ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Бундеслига определила лучшего игрока сезона 2024/25, которым стал нападающий Баварии Гарри Кейн.

Игрок не только стал чемпионом Германии и завоевал свой первый трофей в карьере, но и второй год кряду обошел всех конкурентов за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.

Кейн в чемпионате забил 26 голов, а во всех турнирах отметился 38 раз.

«Стать лучшим – это приятное ощущение после всей работы, которую я сделал в этом сезоне. Надеюсь, это только начало», – сказал Кейн.

Бавария вернула титул в Мюнхен после успеха Байера в прошлом сезоне.

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Гарри Кейн Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария видео
Иван Зинченко Источник: Официальный сайт Бундеслиги
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pol-55
Заслужив!
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Saar
Перший трофей. Це пздц.
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