Игровой день на РГ-2025 досрочно завершен. Матчи двух украинок перенесены

Третий игровой день на Открытом чемпионате Франции 2025 досрочно завершен.

В среду, 21 мая, на кортах Ролан Гаррос стартовали поединки второго раунда квалификации. Далеко не все встречи были завершены, а некоторые даже и не стартовали. Причина – дождь, который начался в Париже во второй половине дня.

Матчи, которые не были сыграны / доиграны в среду, перенесены на завтра, 22 мая. В частности, перенос коснулся и двух украинских теннисисток: Юлии Стародубцевой и Дарьи Снигур.

Стародубцева успела начать встречу с Тамарой Зиданшек. Девушки обменялись сетами (3:6, 6:2) и во второй партии при счете 3:2 на подаче Зиданшек поединок был прерван из-за дождя.

А Снигур должна была выйти на корт против Соланы Сиерры, но игра так и не стартовала. Расписание на четверг будет известно позднее.

Успеть сыграть и выйти в финал квалификации из украинок удалось только Анастасии Соболевой, которая под закрытой крышей на корте имени Сюзанн-Ленглен в двух сетах одолела Жули Белгравер.

☔️ All remaining matches aside from Court Suzanne-Lenglen are cancelled for today due to rain.#RolandGarros