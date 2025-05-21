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Ролан Гаррос
21 мая 2025, 18:29 | Обновлено 21 мая 2025, 18:35
347
0

Игровой день на РГ-2025 досрочно завершен. Матчи двух украинок перенесены

Юлия Стародубцева и Дарья Снигур продолжат борьбу за финал квалификации 22 мая

21 мая 2025, 18:29 | Обновлено 21 мая 2025, 18:35
347
0
Игровой день на РГ-2025 досрочно завершен. Матчи двух украинок перенесены
Getty Images/Global Images Ukraine

Третий игровой день на Открытом чемпионате Франции 2025 досрочно завершен.

В среду, 21 мая, на кортах Ролан Гаррос стартовали поединки второго раунда квалификации. Далеко не все встречи были завершены, а некоторые даже и не стартовали. Причина – дождь, который начался в Париже во второй половине дня.

Матчи, которые не были сыграны / доиграны в среду, перенесены на завтра, 22 мая. В частности, перенос коснулся и двух украинских теннисисток: Юлии Стародубцевой и Дарьи Снигур.

Стародубцева успела начать встречу с Тамарой Зиданшек. Девушки обменялись сетами (3:6, 6:2) и во второй партии при счете 3:2 на подаче Зиданшек поединок был прерван из-за дождя.

А Снигур должна была выйти на корт против Соланы Сиерры, но игра так и не стартовала. Расписание на четверг будет известно позднее.

Успеть сыграть и выйти в финал квалификации из украинок удалось только Анастасии Соболевой, которая под закрытой крышей на корте имени Сюзанн-Ленглен в двух сетах одолела Жули Белгравер.

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ФОТО. Матч Стародубцевой в квалификации Ролан Гаррос 2025 прерван
перенос матчей погода (дождь, снег, ветер, туман) Юлия Стародубцева Дарья Снигур Солана Сиерра Тамара Зиданшек Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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