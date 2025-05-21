Игровой день на РГ-2025 досрочно завершен. Матчи двух украинок перенесены
Юлия Стародубцева и Дарья Снигур продолжат борьбу за финал квалификации 22 мая
Третий игровой день на Открытом чемпионате Франции 2025 досрочно завершен.
В среду, 21 мая, на кортах Ролан Гаррос стартовали поединки второго раунда квалификации. Далеко не все встречи были завершены, а некоторые даже и не стартовали. Причина – дождь, который начался в Париже во второй половине дня.
Матчи, которые не были сыграны / доиграны в среду, перенесены на завтра, 22 мая. В частности, перенос коснулся и двух украинских теннисисток: Юлии Стародубцевой и Дарьи Снигур.
Стародубцева успела начать встречу с Тамарой Зиданшек. Девушки обменялись сетами (3:6, 6:2) и во второй партии при счете 3:2 на подаче Зиданшек поединок был прерван из-за дождя.
А Снигур должна была выйти на корт против Соланы Сиерры, но игра так и не стартовала. Расписание на четверг будет известно позднее.
Успеть сыграть и выйти в финал квалификации из украинок удалось только Анастасии Соболевой, которая под закрытой крышей на корте имени Сюзанн-Ленглен в двух сетах одолела Жули Белгравер.
☔️ All remaining matches aside from Court Suzanne-Lenglen are cancelled for today due to rain.#RolandGarros— Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне имеют финансовые обязательства
Поединок второго раунда квалификации состоится 21 мая и начнется ориентировочно в 12:30