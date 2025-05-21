ФОТО. Матч Стародубцевой в квалификации Ролан Гаррос 2025 прерван

21 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) начала матч второго раунда квалификации к Открытом чемпионату Франции 2025.

Украинка вышла на корт №2 против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 154), встреча стартовала в 21:45 по Киеву.

Девушки обменялись сетами (3:6, 6:2) и во второй партии при счете 3:2 на подаче Зиданшек поединок был прерван из-за дождя, который начался в Париже.

Пока что непонятно, когда будет возобновлена игра, однако по прогнозу погоды дождь будет идти до самой ночи.

Если Стародуцева сумеет одолеть Зиданшек, то в финале отбора поборется против Сары Бейлек (Чехия, WTA 193).

На Ролан Гаррос есть всего три корта, на которых есть возможность закрыть крышу: корты имени Филиппа-Шатрие, Сюзанн-Ленглен и Симонны-Матье. Для поединков квалификации используется только один стадион из выше перечисленных – Сюзанн-Ленглен. Именно на нем свой матч второго круга отбора 21 мая проведет Анастасия Соболева против Жули Белгравер.