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  4. ФОТО. Матч Стародубцевой в квалификации Ролан Гаррос 2025 прерван
Ролан Гаррос
21 мая 2025, 15:35 |
332
0

ФОТО. Матч Стародубцевой в квалификации Ролан Гаррос 2025 прерван

Юлия играет во втором раунде отбора к мейджору против Тамары Зиданшек

21 мая 2025, 15:35 |
332
0
ФОТО. Матч Стародубцевой в квалификации Ролан Гаррос 2025 прерван
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

21 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) начала матч второго раунда квалификации к Открытом чемпионату Франции 2025.

Украинка вышла на корт №2 против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 154), встреча стартовала в 21:45 по Киеву.

Девушки обменялись сетами (3:6, 6:2) и во второй партии при счете 3:2 на подаче Зиданшек поединок был прерван из-за дождя, который начался в Париже.

Пока что непонятно, когда будет возобновлена игра, однако по прогнозу погоды дождь будет идти до самой ночи.

Если Стародуцева сумеет одолеть Зиданшек, то в финале отбора поборется против Сары Бейлек (Чехия, WTA 193).

На Ролан Гаррос есть всего три корта, на которых есть возможность закрыть крышу: корты имени Филиппа-Шатрие, Сюзанн-Ленглен и Симонны-Матье. Для поединков квалификации используется только один стадион из выше перечисленных – Сюзанн-Ленглен. Именно на нем свой матч второго круга отбора 21 мая проведет Анастасия Соболева против Жули Белгравер.

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фото погода (дождь, снег, ветер, туман) Юлия Стародубцева Тамара Зиданшек Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Це тенісні боги знущаються.  Як це: Ролан Гарос і без дощу.  Он минулого тижня, як челенджер грали, ніяких дощів не було.
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