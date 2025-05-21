Юлия Стародубцева – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Ролан Гаррос 2025
21 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.
Во втором раунде украинка сыграет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 154). Ориентировочное время начала матча – 12:45 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале отбора поборется либо против Сары Бейлек, либо против Эны Шибахары.
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