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  4. Юлия Стародубцева – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
21 мая 2025, 12:50 |
1293
8

Юлия Стародубцева – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Ролан Гаррос 2025

21 мая 2025, 12:50 |
1293
8
Юлия Стародубцева – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде украинка сыграет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 154). Ориентировочное время начала матча – 12:45 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале отбора поборется либо против Сары Бейлек, либо против Эны Шибахары.

📺 Видеотрансляция

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Юлия Стародубцева Тамара Зиданшек смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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kadaad
Пока весьма позорно проигрывает, благодаря собственным ошибкам.
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+1
C.Пеклов
Є брейк.
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0
Vitaly Kozak
Дощ буде сильнішим.
Ответить
0
Vitason
4:1 Юля включайся і не помиляйся так часто 
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-1
C.Пеклов
Юля відмовляйся грати під дощом .
Ответить
-1
Pat_riot
Може Юлія завела собі пару двійників, як путін? Як можна показувати іноді вельми достойну гру на топ турнірах і так примітивно грати проти практично ноунеймів.
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
kadaad
Стародубцевой нужно поменять фамилию на Криворубцева.
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-3
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