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  4. Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
21 мая 2025, 17:50 | Обновлено 21 мая 2025, 18:12
1447
17

Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос

Анастасия в двух сетах одолела Жули Белгравер во втором раунде квалификации мейджора

21 мая 2025, 17:50 | Обновлено 21 мая 2025, 18:12
1447
17
Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос
Арата Ямаока. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде отбора украинка в двух сетах переиграла Жули Белгравер (Франция, WTA 306) за 1 час и 38 минут.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) – Жули Белгравер (Франция) [WC] – 6:3, 6:4

Во второй партии Соболева уступала 1:4 с двумя брейками, но сумела оформить камбек, выиграв пять геймов подряд.

Следующей соперницей Анастасии будет победительница противостояния Маи Хонтама – Франческа Джонс. На старте отбора украинка одолела Хэрриет Дарт.

Для Соболевой это дебютные выступления на кортах Ролан Гаррос. Ранее она никогда не побеждала в квалификациях к турнирам Grand Slam.

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Анастасия Соболева Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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Vitaly Kozak
Довго ж її публіка не відпускала. Так усім бажаючим автограф і не змогла дати - попросили з корту на вихід. Здобула шанувальників за одну гру чимало.
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+6
C.Пеклов
Молодець! Змогла справитися з нервами й з тиском трибун, що шалено підтримували суперницю!Поздоровляю Настю з дебютним виходом в фінал квалу на мейджорах!Перемоги в фіналі!
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+6
Ярослав 999
Молодець,непогана гра як на гравця з третьої сотні рейтингу 
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+4
Mystic_Healer
цікаво як часто вона з руки подає чи може у Марти підглянула
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+4
Sashamar
Історичний день для Насті. І не в самому виході в третє коло мейджору справа, а в тому, що вперше в житті грала на одному з центральних кортів. Те, що був дощ, і всі ігри скасували, а вам закрили дах, нехай і завдяки суперниці, додає обраності.
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+3
Первый Среди Равных
Молодець
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+2
u6464u
гарна тенісистка в нас підростає, мені сподобалось як грала, та і суперниця була не подарунок, ще й французькою представницею за яку вболівав весь майже повний стадіон, гарна гра Настю, так тримати.
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0
Saltovka
С харьковским характером. Молодец дочка!
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-1
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Pecheneg2010
что это за бурятка?
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-4
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