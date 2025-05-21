Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде отбора украинка в двух сетах переиграла Жули Белгравер (Франция, WTA 306) за 1 час и 38 минут.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) – Жули Белгравер (Франция) [WC] – 6:3, 6:4

Во второй партии Соболева уступала 1:4 с двумя брейками, но сумела оформить камбек, выиграв пять геймов подряд.

Следующей соперницей Анастасии будет победительница противостояния Маи Хонтама – Франческа Джонс. На старте отбора украинка одолела Хэрриет Дарт.

Для Соболевой это дебютные выступления на кортах Ролан Гаррос. Ранее она никогда не побеждала в квалификациях к турнирам Grand Slam.