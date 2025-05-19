Разгром британки. Соболева вышла в полуфинал квалификации на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) вышла в полуфинал квалификационного раунда на Открытом чемпионате Франции 2025.

В четвертьфинале квалификации французского мейджора 20-летняя украинка в двух сетах переиграла 15-й номер квалификационного посева Хэрриет Дарт (WTA 118) из Великобритании. Соболева оформила пять брейков за игру против одного у британки.

Теннисистки провели на корте 64 минуты. Это была их первая встреча.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация. Четвертьфинал

Анастасия Соболева (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) [15] – 6:1, 6:2

Это дебютная победа украинки на турнирах Grand Slam.

В следущем раунде Анастасия сыграет с победителем матча Хань Ши (Китай, WTA 229) – Жюли Бельгравер (Франция, WTA 306) [WC].