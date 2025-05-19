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Ролан Гаррос
19 мая 2025, 18:51 | Обновлено 19 мая 2025, 19:15
1349
2

Разгром британки. Соболева вышла в полуфинал квалификации на Ролан Гаррос

Анастасия Соболева в двух сетах переиграла Хэрриет Дарт

19 мая 2025, 18:51 | Обновлено 19 мая 2025, 19:15
1349
2
Разгром британки. Соболева вышла в полуфинал квалификации на Ролан Гаррос
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) вышла в полуфинал квалификационного раунда на Открытом чемпионате Франции 2025.

В четвертьфинале квалификации французского мейджора 20-летняя украинка в двух сетах переиграла 15-й номер квалификационного посева Хэрриет Дарт (WTA 118) из Великобритании. Соболева оформила пять брейков за игру против одного у британки.

Теннисистки провели на корте 64 минуты. Это была их первая встреча.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация. Четвертьфинал

Анастасия Соболева (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) [15] – 6:1, 6:2

Это дебютная победа украинки на турнирах Grand Slam.

В следущем раунде Анастасия сыграет с победителем матча Хань Ши (Китай, WTA 229) – Жюли Бельгравер (Франция, WTA 306) [WC].

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Ролан Гаррос 2025 Анастасия Соболева Хэрриет Дарт
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Ну, Настюша! Ну може ж, як збереться. Стабільності не вистачає, а так на грунті в будь-якої суперниці з другої сотні та в деяких з першої виграти може.
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+3
C.Пеклов
Молодець!Добра гра-добрий результат!Розгромила суперницю,яка значно вища в рейтингу!Поздоровляю з дебютної перемогою на мейджорах!Успіху в наступному матчі !
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+3
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