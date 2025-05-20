Романо: Манчестер Юнайтед подпишет нападающего. Большая сумма
Матеус Кунья должен усилить манчестерский гранд
Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицо Романо.
По информации источника, стороны максимально близки к закрытию сделки. Манчестерский клуб готов заплатить отступные в размере 62,5 миллионов фунтов.
Сам Матеус уже сказал «да» английскому гранду.
В текущем сезоне Матеус Кунья провел 34 матча на клубном уровне, забил 17 голов и отдал 6 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «МЮ» предложил 65 миллионов евро за одноклубника Ярмолюка.
🚨🇧🇷 More on Matheus Cunha exclusive story. Man United are set to approach also Wolves to proceed with £62.5m release clause payment in installments.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025
The deal is almost done on player side as revealed yesterday, with final details being clarified.
Cunha said YES. ⏳ pic.twitter.com/zy3GUn5vtY
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