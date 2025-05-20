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  4. Романо: Манчестер Юнайтед подпишет нападающего. Большая сумма
Англия
20 мая 2025, 12:48 |
587
2

Романо: Манчестер Юнайтед подпишет нападающего. Большая сумма

Матеус Кунья должен усилить манчестерский гранд

20 мая 2025, 12:48 |
587
2
Романо: Манчестер Юнайтед подпишет нападающего. Большая сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицо Романо.

По информации источника, стороны максимально близки к закрытию сделки. Манчестерский клуб готов заплатить отступные в размере 62,5 миллионов фунтов.

Сам Матеус уже сказал «да» английскому гранду.

В текущем сезоне Матеус Кунья провел 34 матча на клубном уровне, забил 17 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «МЮ» предложил 65 миллионов евро за одноклубника Ярмолюка.

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Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ Матеус Кунья
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Brian
Хорошая новость. Нападение МЮ в этом сезоне было просто удручающим. И над позицией вратаря и качественных защитников нужно поработать.
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