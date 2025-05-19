МЮ предложил 65 миллионов евро за одноклубника Ярмолюка

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Брентфорду», за который выступает хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк, по форварду Бриану Мбемо.

За 25-летнего камерунца, контракт которого с «пчелами» действует еще один год, манкунианцы готовы заплатить 65 миллионов евро.

Мбемо выступает за «Брентфорд» с лета 2019 года.

В текущем розыгрыше АПЛ Бриан отличился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 37 поединках.