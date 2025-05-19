Англия19 мая 2025, 12:53 |
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МЮ предложил 65 миллионов евро за одноклубника Ярмолюка
Бриан Мбемо может продолжить карьеру на «Олд Траффорд»
19 мая 2025, 12:53 |
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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Брентфорду», за который выступает хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк, по форварду Бриану Мбемо.
За 25-летнего камерунца, контракт которого с «пчелами» действует еще один год, манкунианцы готовы заплатить 65 миллионов евро.
Мбемо выступает за «Брентфорд» с лета 2019 года.
В текущем розыгрыше АПЛ Бриан отличился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 37 поединках.
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