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  4. МЮ предложил 65 миллионов евро за одноклубника Ярмолюка
Англия
19 мая 2025, 12:53 |
134
0

МЮ предложил 65 миллионов евро за одноклубника Ярмолюка

Бриан Мбемо может продолжить карьеру на «Олд Траффорд»

19 мая 2025, 12:53 |
134
0
МЮ предложил 65 миллионов евро за одноклубника Ярмолюка
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Брентфорду», за который выступает хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк, по форварду Бриану Мбемо.

За 25-летнего камерунца, контракт которого с «пчелами» действует еще один год, манкунианцы готовы заплатить 65 миллионов евро.

Мбемо выступает за «Брентфорд» с лета 2019 года.

В текущем розыгрыше АПЛ Бриан отличился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 37 поединках.

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Бриан Мбемо Брентфорд Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ Егор Ярмолюк
Алексей Сливченко Источник: BBC
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