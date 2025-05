Ливерпуль ведет переговоры о трансфере защитника Борнмута

Английский клуб Ливерпуль ведет переговоры с Борнмутом по трансферу венгерского защитника Милоша Керкеза.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами активно продвигаются.

Красные также находятся в процессе согласования персональных условий контракта с самим игроком, заинтересованным в переходе.

В текущем сезоне 21-летний защитник Милош Керкез провел за Борнмут 36 матчей АПЛ и забил 2 гола.

