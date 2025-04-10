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Англия
10 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:39
1003
3

Переговоры идут, условия согласованы. Ливерпуль близок к трансферу фулбэка

В ближайшее время английский гранд может закрыть подписание Милоша Керкеза

10 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:39
1003
3
Переговоры идут, условия согласованы. Ливерпуль близок к трансферу фулбэка
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

«Ливерпуль» нацелен на подписание венгерского защитника «Борнмута» Милоша Керкеза, сообщает Шон О'Коннор.

По информации источника, английский гранд максимально близок к подписанию игрока. Условия контракта уже согласованы, переговоры с «вишнями» успешно продолжаются, но еще не завершены.

«Красные» намерены полностью завершить переход очень рано летом.

В текущем сезоне Милош Керкез провел 34 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предложил 100 миллионов за звезду «Барсы».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Gargantua81
ну это такая себе замена Тренту. Хотя конечно в текущем сезоне Трент очень сдал.
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