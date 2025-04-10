Переговоры идут, условия согласованы. Ливерпуль близок к трансферу фулбэка
В ближайшее время английский гранд может закрыть подписание Милоша Керкеза
«Ливерпуль» нацелен на подписание венгерского защитника «Борнмута» Милоша Керкеза, сообщает Шон О'Коннор.
По информации источника, английский гранд максимально близок к подписанию игрока. Условия контракта уже согласованы, переговоры с «вишнями» успешно продолжаются, но еще не завершены.
«Красные» намерены полностью завершить переход очень рано летом.
В текущем сезоне Милош Керкез провел 34 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предложил 100 миллионов за звезду «Барсы».
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