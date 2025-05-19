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  4. Мбаппе забил очередной гол. Следующий позволит обойти Дьекереша
Испания
19 мая 2025, 10:55 |
373
0

Мбаппе забил очередной гол. Следующий позволит обойти Дьекереша

Французский нападающий «Реала» проводит феноменальный сезон

19 мая 2025, 10:55 |
373
0
Мбаппе забил очередной гол. Следующий позволит обойти Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 37-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Севилью» со счетом 2:0.

Очередным голом за «Реал» отличился Килиан Мбаппе.

Этот гол стал для француза 29-м в текущем сезоне Ла Лиги.

В гонке лучших бомбардиров Золотой Бутсы Килиана Мбаппе отделяет от Виктора Дьекереша теперь всего один гол.

58.5 – Виктор Дёкереш
58 – Килиан Мбаппе
56 – Мохамед Салах

У Виктора Дёкереша уже нет шансов для улучшения своего результата, Килиан Мбаппе имеет в запасе одну игру, Мохамед Салах – две.

Килиан Мбаппе забил 41 гол в своем дебютном сезоне за клуб во всех турнирах.

Наибольшее количество голов в дебютном сезоне за «Реал»:

41 – Килиан Мбаппе, 2024/25
37 – Иван Саморано, 1992/93

Килиан Мбаппе в последних пяти сезонах:

41 – 2024/25, «Реал»
45 – 2023/24, «ПСЖ»
41 – 2022/23, «ПСЖ»
39 – 2021/22, «ПСЖ»
42 – 2020/21, «ПСЖ»

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Севилья Севилья - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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