Мбаппе забил очередной гол. Следующий позволит обойти Дьекереша
Французский нападающий «Реала» проводит феноменальный сезон
В матче 37-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Севилью» со счетом 2:0.
Очередным голом за «Реал» отличился Килиан Мбаппе.
Этот гол стал для француза 29-м в текущем сезоне Ла Лиги.
В гонке лучших бомбардиров Золотой Бутсы Килиана Мбаппе отделяет от Виктора Дьекереша теперь всего один гол.
58.5 – Виктор Дёкереш
58 – Килиан Мбаппе
56 – Мохамед Салах
У Виктора Дёкереша уже нет шансов для улучшения своего результата, Килиан Мбаппе имеет в запасе одну игру, Мохамед Салах – две.
Килиан Мбаппе забил 41 гол в своем дебютном сезоне за клуб во всех турнирах.
Наибольшее количество голов в дебютном сезоне за «Реал»:
41 – Килиан Мбаппе, 2024/25
37 – Иван Саморано, 1992/93
Килиан Мбаппе в последних пяти сезонах:
41 – 2024/25, «Реал»
45 – 2023/24, «ПСЖ»
41 – 2022/23, «ПСЖ»
39 – 2021/22, «ПСЖ»
42 – 2020/21, «ПСЖ»
29.— LALIGA English (@LaLigaEN) May 18, 2025
Mbappé extends his lead at the top of the goalscoring leaderboard... 💫🧡 pic.twitter.com/c9dEELlChM
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