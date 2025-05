Мбаппе забил очередной гол. Следующий позволит обойти Дьекереша

В матче 37-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Севилью» со счетом 2:0.

Очередным голом за «Реал» отличился Килиан Мбаппе.

Этот гол стал для француза 29-м в текущем сезоне Ла Лиги.

В гонке лучших бомбардиров Золотой Бутсы Килиана Мбаппе отделяет от Виктора Дьекереша теперь всего один гол.

58.5 – Виктор Дёкереш

58 – Килиан Мбаппе

56 – Мохамед Салах

У Виктора Дёкереша уже нет шансов для улучшения своего результата, Килиан Мбаппе имеет в запасе одну игру, Мохамед Салах – две.

Килиан Мбаппе забил 41 гол в своем дебютном сезоне за клуб во всех турнирах.

Наибольшее количество голов в дебютном сезоне за «Реал»:

41 – Килиан Мбаппе, 2024/25

37 – Иван Саморано, 1992/93

Килиан Мбаппе в последних пяти сезонах:

41 – 2024/25, «Реал»

45 – 2023/24, «ПСЖ»

41 – 2022/23, «ПСЖ»

39 – 2021/22, «ПСЖ»

42 – 2020/21, «ПСЖ»

29.



Mbappé extends his lead at the top of the goalscoring leaderboard... 💫🧡 pic.twitter.com/c9dEELlChM