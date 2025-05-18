18 мая прошел матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл на ноль.

Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Севилья – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Мбаппе, 75, Беллингем, 87

Удаление: Баде, 12, Ромеро, 46

Видеообзор матча