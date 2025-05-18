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Чемпионат Испании
Севилья
18.05.2025 20:00 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
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Испания
18 мая 2025, 22:40 | Обновлено 18 мая 2025, 22:42
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Севилья – Реал – 0:2. Clean sheet Лунина, 2 красные, 2 мяча. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги 2024/25

18 мая 2025, 22:40 | Обновлено 18 мая 2025, 22:42
1721
0
Севилья – Реал – 0:2. Clean sheet Лунина, 2 красные, 2 мяча. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая прошел матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл на ноль.

Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Севилья – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Мбаппе, 75, Беллингем, 87

Удаление: Баде, 12, Ромеро, 46

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
48’
Исаак Ромеро (Севилья) получает красную карточку.
12’
Лоик Баде (Севилья) получает красную карточку.
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Севилья Реал Мадрид Севилья - Реал видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин удаление (красная карточка) Лоик Баде Исаак Ромеро Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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