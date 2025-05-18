18.05.2025 20:00 – FT 0 : 2
Испания18 мая 2025, 22:40 | Обновлено 18 мая 2025, 22:42
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Севилья – Реал – 0:2. Clean sheet Лунина, 2 красные, 2 мяча. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги 2024/25
18 мая 2025, 22:40 | Обновлено 18 мая 2025, 22:42
1721
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18 мая прошел матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл на ноль.
Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая
Севилья – Реал Мадрид – 0:2
Голы: Мбаппе, 75, Беллингем, 87
Удаление: Баде, 12, Ромеро, 46
Видеообзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
48’
Исаак Ромеро (Севилья) получает красную карточку.
12’
Лоик Баде (Севилья) получает красную карточку.
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