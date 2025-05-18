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18 мая, свой матч в испанской Ла Лиге проведут Севилья и Реал Мадрид. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Севилья

Для Севильи сезон выдался неудачный, команда сыграла хуже обычного середняка, хотя в идеале должна бороться за топ-5. «Белая Андалузия» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, главным достижением команды можно считать сохранение прописки в элите, но это весьма сомнительный успех.

В последнем туре Севилья одолела дома одного из аутсайдеров Лас-Пальмас со счетом 1:0, единственный мяч был забит на старте второго тайма. Этим успехом команда смогла прервать серию из восьми встреч без поражений, за этот катастрофический отрезок удалось набрать всего два очка. Теперь осталось доиграть чемпионат, а потом сделать правильные выводы с такого неудачного сезона. Не сыграют из-за травм Адамс, Ормиго, Ньянзу и Варгас.

Реал Мадрид

Второе место в чемпионате и финал национального кубка, мог бы стать успешным выступлением для многих клубов, но только не для Реала. Мадридцы в этом сезоне остались без трофеев, в Ла Лиге они останутся вторыми, независимо от исхода последних двух туров. Были шансы взять Кубок Испании, но в финале уступили Барселоне в овертайме – 2:3.

Теперь можно думать о клубном чемпионате мира, приходе Хаби Алонсо, который может добиться многого, учитывая его отличную работу в Байере. Реал в этом сезоне проиграл Барсе все четыре очные встречи, конечно, фанаты захотят мести в следующем сезоне. У клуба много кадровых потерь, не смогут сыграть Алаба, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Менди, Родриго, Рюдигер, под вопросом Винисиус, Асенсио и Диас.

Личные встречи

В очных противостояниях Реал владеет значительным преимуществом, так как Севилья не побеждает в очных противостояниях уже 12 матчей кряду. В первом круге мадридцы выиграли на своем поле со счетом 4:2. Команды обменивались голами в 7 встречах из последних 8.

Прогноз

Афиша матча выглядит привлекательно, ведь встречаются две известные команды. Букмекеры отдают преимущество гостям, хотя тут можно ждать любого исхода.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Севильи – 3,88, ничья – 3,98, победа Реала – 1,88. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Соперники не имеют турнирной мотивации, хотя должны играть на победу, ведь на кону, как минимум престиж. Поскольку результат не будет давить, есть вероятность увидеть открытый футбол, поставлю на обмен забитыми мячами за 1,55.

Прогноз Sport.ua Севилья Реал Мадрид Обе забьют 1.55 Сделать ставку

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