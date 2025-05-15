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Чемпионат Испании
Севилья
18.05.2025 20:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 мая 2025, 21:08 | Обновлено 15 мая 2025, 21:09
57
0

Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 мая матч 37-го тура Ла Лиги 

15 мая 2025, 21:08 | Обновлено 15 мая 2025, 21:09
57
0
Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Севилья – Реал Мадрид

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Реал».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Севилья – Реал Мадрид
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Севилья Ла Лига смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Севилья Андрей Лунин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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