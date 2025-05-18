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Чемпионат Испании
Севилья
18.05.2025 20:00 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
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Испания
18 мая 2025, 21:57 | Обновлено 18 мая 2025, 22:40
1206
7

Реал с Луниным вымучил победу над Севильей, которая играла вдевятером

Королевский клуб победил со счетом 2:0 благодаря голам Мбаппе и Беллингема

18 мая 2025, 21:57 | Обновлено 18 мая 2025, 22:40
1206
7
Реал с Луниным вымучил победу над Севильей, которая играла вдевятером
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за королевский клуб отличились Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Севилья весь второй тайм играла вдевятером. Вначале на 12-й минуте был удален Лоик Баде, а затем на 48-й прямую красную получил Исаак Ромеро.

Ворота сливочных в этой встрече защищал украинский голкипер Андрей Лунин, который сумел отыграть на ноль.

Реал идет вторым в таблице чемпионата Испании с 81 очков и гарантировано останется на этой позиции. В последнем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют против Реала Сосьедад (25 мая, 19:00).

Севилья с 41 пунктов располагается на 16-й позиции, но в Сегунду команда не вылетит – у 18-го Леганеса 37 баллов перед последним туром.

Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Севилья – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Мбаппе, 75, Беллингем, 87

Удаление: Баде, 12, Ромеро, 46

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
48’
Исаак Ромеро (Севилья) получает красную карточку.
12’
Лоик Баде (Севилья) получает красную карточку.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Saar
Оу, ну тут Лунін 2-3 м'ячі ну точно б не пропустив🤣🤣🤣
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0
T-800
Севилья без ЛЕ, еще бы и Эмери лишить такого удовольствия и сезон будет спасен, точнее еврокубковый на следующий год.
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0
Tea with milk
Лунин виноват?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
NATS
Реал способен выиграть только  играя в +2 футболиста?
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-1
adidas77
Ідтотський заголовок  А повинен був десять м'ячів забити в нічого не значущому матчі?
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-1
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