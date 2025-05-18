Реал с Луниным вымучил победу над Севильей, которая играла вдевятером

18 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Голами за королевский клуб отличились Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Севилья весь второй тайм играла вдевятером. Вначале на 12-й минуте был удален Лоик Баде, а затем на 48-й прямую красную получил Исаак Ромеро.

Ворота сливочных в этой встрече защищал украинский голкипер Андрей Лунин, который сумел отыграть на ноль.

Реал идет вторым в таблице чемпионата Испании с 81 очков и гарантировано останется на этой позиции. В последнем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют против Реала Сосьедад (25 мая, 19:00).

Севилья с 41 пунктов располагается на 16-й позиции, но в Сегунду команда не вылетит – у 18-го Леганеса 37 баллов перед последним туром.

Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Севилья – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Мбаппе, 75, Беллингем, 87

Удаление: Баде, 12, Ромеро, 46

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine