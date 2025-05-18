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Испания
18 мая 2025, 21:26 | Обновлено 18 мая 2025, 21:28
664
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ФОТО. Замена года. Игрок Севильи вышел против Реала и сразу же был удален

Исаак Ромеро на 46-й минуте влетел в Орельена Тчуамени и отхватил красную карточку

18 мая 2025, 21:26 | Обновлено 18 мая 2025, 21:28
664
0
ФОТО. Замена года. Игрок Севильи вышел против Реала и сразу же был удален

18 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 48-й минуте рефери удалил игрока хозяев – Исаака Ромеро. Забавно, что Ромеро появился на поле только на второ тайм, заменив Доди Лукебакио.

Исаак даже не успел коснуться мяча, как тут же же влетел в подкате в Орельена Тчуамени. Судья после просмотра VAR принял решение показать Ромеро красную.

Севилья играет против Реала вдевятером. Первым поле покинул Лоик Баде на 12-й – также прямая красная карточка.

Ворота сливочных в этом поединке защищает украинский голкипер Андрей Лунин. Счет в матче пока не открыт – 0:0.

ФОТО. Замена года. Игрок Севильи вышел против Реала и сразу же был удален

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Исаак Ромеро фото удаление (красная карточка) Реал Мадрид Севилья Севилья - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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