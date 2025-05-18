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Чемпионат Испании
Барселона
18.05.2025 20:00 – 84 2 : 3
Вильярреал
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Испания
18 мая 2025, 20:24 | Обновлено 18 мая 2025, 21:11
655
0

Барселона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги

18 мая 2025, 20:24 | Обновлено 18 мая 2025, 21:11
655
0
Барселона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Ла Лига. 37-й тур

Барселона – Вильярреал – 2:1 (обновляется)

Голы: Ямаль, 38, Фермин Лопес, 45+5 – Перес, 4

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Вильярреал).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
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Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Айосе Перес видео голов и обзор Барселона - Вильярреал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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