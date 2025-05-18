Барселона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Ла Лига. 37-й тур

Барселона – Вильярреал – 2:1 (обновляется)

Голы: Ямаль, 38, Фермин Лопес, 45+5 – Перес, 4