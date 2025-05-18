18.05.2025 20:00 – 84’ 2 : 3
Испания18 мая 2025, 20:24 | Обновлено 18 мая 2025, 21:11
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Барселона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги
18 мая 2025, 20:24 | Обновлено 18 мая 2025, 21:11
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».
Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Ла Лига. 37-й тур
Барселона – Вильярреал – 2:1 (обновляется)
Голы: Ямаль, 38, Фермин Лопес, 45+5 – Перес, 4
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Вильярреал).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
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