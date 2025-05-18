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18.05.2025 20:00 - : -
Вильярреал
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Испания
18 мая 2025, 02:27 |
29
0

Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

Поединок состоится 18 мая в 20:00 по Киеву

18 мая 2025, 02:27 |
29
0
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

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18 мая, в рамках предпоследнего тура Ла Лиги, между собой сыграют Барселона и Вильярреал. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Барселона

Мечта каталонцев в этом сезоне не сбылась, Барса не сделала трэбл, так как вылетела в полуфинале Лиги чемпионов, в сумасшедшем противостоянии с Интером, дважды по 3:3 и пропущенный мяч в овертайме.

Команда сделала «золотой дубль» в Испании, что тоже дорогого стоит, обыграв главного конкурента мадридский Реал, четыре раза в этом сезоне. В последнем туре Барселона одолела в дерби Эспаньол – 2:0, чем гарантировала себе досрочное чемпионство, Ямаль в упомянутой встрече забил гол и отдал результативную передачу.

Теперь Ханси Флик вправе выпускать на поле кого угодно, ведь турнирная мотивация пропала. Хотя стоит учитывать, что Барса впервые сыграет в статусе новоиспеченного чемпиона перед своей публикой, поэтому атмосфера наверняка будет праздничной.

Вильярреал

«Желтая» субмарина посвятила себе борьбе за путевку в Лигу чемпионов, для этого надо попасть в топ-5 Ла Лиги. Пока Вильярреал занимает желаемое пятое место, опережая своего главного конкурента Бетис на 5 очков. Чтоб гарантировать себе место в самом престижном еврокубке, достаточно набрать два очка в двух заключительных турах.

В последнем туре команда уверенно справилась дома с Леганесом – 3:0, эта победа стала четвертой подряд в чемпионате. Даже в случае поражения, Вильярреал может гарантировать себе место в пятерке уже в этом туре, достаточно чтоб Атлетико не проиграл дома Бетису. Свою последнюю встречу сезона клуб проведет дома против не самой опасной Севильи, которая не имеет турнирной мотивации. К битве с чемпионом Вильярреал подходит в хорошей форме и настроении.

Личные встречи

Смотреть матчи этих команд сплошное удовольствие для любителей зрелищного футбола, в последних трех очных встречах, забивалось не меньше шести мячей за игру. В первом круге Барселона одержала выездную победу со счетом 5:1.

Прогноз

Фаворитом этой пары считается Барса, хотя турнирная мотивация остается только у гостей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 1,89, ничья – 4,12, победа Вильярреала – 3,67. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Встречаются две сильные команды из топ-5, ожидаю непредсказуемого и зрелищного матча, в котором рискну поставить на тотал больше 3,5 голов за 1,88.

Прогноз Sport.ua
Барселона
18 мая 2025 -
20:00
Вильярреал
Тотал больше 3.5 1.88 Сделать ставку

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Барселона Вильярреал Барселона - Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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