Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал в Лиге чемпионов. Барселона неожиданно уступила в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Барселона
18.05.2025 20:00 – FT 2 : 3
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 мая 2025, 22:10 |
527
0

Вильярреал в Лиге чемпионов. Барселона неожиданно уступила в Ла Лиге

В последнем домашнем матче каталонский гранд потерпел фиаско

18 мая 2025, 22:10 |
527
0
Вильярреал в Лиге чемпионов. Барселона неожиданно уступила в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал

В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимал «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости достаточно быстро вышли вперед благодаря голу Айосе Переса, но к концовке первого тайма «сине-гранатовые» вышли вперед благодаря двум точным дальним ударом от Фермина Лопес и Ламина Ямаля.

Во второй половине встречи гости вновь забили быстрый гол, а на 80-й минуте и вовсе вышли вперед. Матч завершился со счетом 2:3.

«Вильярреал» с 67 очками остался 5-м и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а «Барселона», ставшая чемпионом в прошлом туре, осталось 1-й с 85 очками.

Ла Лига. 37-й тур

Барселона – Вильярреал – 2:3

Голы: Ямаль, 38, Фермин, 45+5 – Перес, 4, Комесана, 50, Бьюкенен, 80

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Атлетико – Бетис – 4:1. Как Альварес оформил дубль. Видео голов и обзор
Предпоследний тур в Испании. Таблица: определены все 5 участников ЛЧ
Почему добавили 15 минут? Атлетико и Бетис определили сильнейшего в Ла Лиге
Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Вильярреал Ламин Ямаль Фермин Лопес Микель Оярсабаль Тейджон Бьюкенен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Футбол | 17 мая 2025, 21:56 19
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом

Олимпийцы одолели в финальном поединке «ОФИ Ираклион»

ВИДЕО. Не пожадничал. Цыганков отдал ассист в матче с Реалом Сосьедад
Футбол | 18 мая 2025, 21:44 0
ВИДЕО. Не пожадничал. Цыганков отдал ассист в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Не пожадничал. Цыганков отдал ассист в матче с Реалом Сосьедад

Украинский вингер отдал голевую передачу

Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Бокс | 17.05.2025, 22:30
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Невероятный Ферстаппен красиво выиграл гонку Ф-1 в Италии
Авто/мото | 18.05.2025, 17:39
Невероятный Ферстаппен красиво выиграл гонку Ф-1 в Италии
Невероятный Ферстаппен красиво выиграл гонку Ф-1 в Италии
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Футбол | 18.05.2025, 00:41
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2025, 10:05 2
Хоккей
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
16.05.2025, 20:31 6
Другие виды
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
18.05.2025, 09:13 10
Футбол
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
17.05.2025, 07:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем