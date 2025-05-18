Вильярреал в Лиге чемпионов. Барселона неожиданно уступила в Ла Лиге

В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимал «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

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Гости достаточно быстро вышли вперед благодаря голу Айосе Переса, но к концовке первого тайма «сине-гранатовые» вышли вперед благодаря двум точным дальним ударом от Фермина Лопес и Ламина Ямаля.

Во второй половине встречи гости вновь забили быстрый гол, а на 80-й минуте и вовсе вышли вперед. Матч завершился со счетом 2:3.

«Вильярреал» с 67 очками остался 5-м и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а «Барселона», ставшая чемпионом в прошлом туре, осталось 1-й с 85 очками.

Ла Лига. 37-й тур

Барселона – Вильярреал – 2:3

Голы: Ямаль, 38, Фермин, 45+5 – Перес, 4, Комесана, 50, Бьюкенен, 80

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.