Барселона – Вильярреал – 2:3. Сенсация на Монтжуике. Видео голов и обзор

В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимал «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Гости одержали сенсационную победу со счетом 3:2 и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ла Лига. 37-й тур

Барселона – Вильярреал – 2:3

Голы: Ямаль, 38, Фермин Лопес, 45+5 – Перес, 4, Комесана, 50, Бьюкенен, 80