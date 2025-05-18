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Чемпионат Испании
Барселона
18.05.2025 20:00 – FT 2 : 3
Вильярреал
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Испания
18 мая 2025, 22:17 | Обновлено 18 мая 2025, 23:08
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Барселона – Вильярреал – 2:3. Сенсация на Монтжуике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги

18 мая 2025, 22:17 | Обновлено 18 мая 2025, 23:08
1210
1
Барселона – Вильярреал – 2:3. Сенсация на Монтжуике. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимал «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Гости одержали сенсационную победу со счетом 3:2 и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ла Лига. 37-й тур

Барселона – Вильярреал – 2:3

Голы: Ямаль, 38, Фермин Лопес, 45+5 – Перес, 4, Комесана, 50, Бьюкенен, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Вильярреал).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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NATS
Сенсация явно может быть для человека, который далек от футбола. Немотивированная Барса играла против в мотивированной команды, которая идет в зоне ЛЧ. Так что исход +- предсказуемый.
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